FİNANS

Doğrudan yabancı yatırımlara elektronik kayıt

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 10:15 | Son Güncelleme

Türkiye'de faaliyette bulunan doğrudan yabancı sermayeli şirketlere ilişkin işlemler, elektronik ortamda oluşturulan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi'nden yapılacak

Türkiye'de faaliyette bulunan doğrudan yabancı sermayeli şirketlere ilişkin işlemler, elektronik ortamda oluşturulan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi'nden (E-TUYS) gerçekleştirilecek.

Ekonomi Bakanlığının, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, kanun kapsamındaki şirketler ve şubelere ilişkin işlemler E-TUYS aracılığıyla yapılacak. Şirket ve şubelerden istenecek bilgiler, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından E-TUYS'a yüklenecek.

Yabancı şirket ve şubeler, yetkili kullanıcı vasıtasıyla en geç 1 ay içinde bakanlığın internet sayfasından erişimi sağlanan E-TUYS'a giriş yaparak "yatırımcı", "ortak listesi" ve varsa "bağlı iştirakleri" alanlarındaki bilgileri girecek. Sistemde yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu" da yıllık bazda ve her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurulacak. Şirketlerde sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde sisteme girilecek. Şirketlerin, sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeleri de ödemeyi izleyen 1 ay içinde sistemdeki "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu"na elektronik ortamda kaydedilecek.

Yerli veya yabancı ortakların kendi aralarında veya şirket dışındaki herhangi bir yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri, devrin gerçekleşmesinin ardından en geç 1 ay içinde sisteme girilecek.

Tamamen yerli sermayeli şirketler, yabancı bir yatırımcının iştiraki ya da sermaye artışına bir yabancı yatırımcının katılması halinde E-TUYS'a kaydolacak.

Şirketler, unvan, vergi dairesi, iletişim gibi bilgilerde değişiklik yapılması durumunda bunları E-TUYS'ta güncelleyecek. Şirketlerin vergi numarası değişikliklerinde ise ilgili belgelerle Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi gerekiyor.

Faaliyetine son veren şirketler de bu durumu, ilgili belgelerle bakanlığa bildirecek. Bu şirketlerin kullanıcı yetkileri iptal edilecek.

E-TUYS'da işlem yapacak kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olacak. Sistemde işlem yapacak kullanıcılar, yetkilendirme için bakanlığa başvuracak. Kullanıcının yetkisi, kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin başvurusu üzerine iptal edilebilecek.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruzHakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz
Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandıSondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi E-TUYS resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Varlık Barışı semineri düzenlendi

Varlık Barışı semineri düzenlendi

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.