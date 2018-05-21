FİNANS

Doğrudan yatırımlar ilk çeyrekte yüzde 9.4 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki ve piyasa değerindeki değişimlerin etkisiyle, doğrudan yatırımlar, yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.4 azalışla 164.5 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Döviz kurlarındaki ve piyasa değerindeki değişimlerin etkisiyle, doğrudan yatırımlar, yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.4 azalışla 164.5 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, ilk çeyrekte Türkiye'nin dış açıkları, 11.7 milyar dolar azalarak, 455.4 milyar dolardan, 443.7 milyar dolara geriledi.
Bu dönemde Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, yüzde 1.1 artışla 230.5 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 1.4 azalışla 674.2 milyar dolara geriledi.
UYP kapsamında 2017 yıl sonuna göre;
- rezerv varlıklar yüzde 2.4 artışla 110.3 milyar dolar çıkarken,
- diğer yatırımlar yüzde 1.5 azalışla 75.8 milyar dolara geriledi.
Bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 6.3 azalarak 32.7 milyar dolara geriledi.
Portföy yatırımları yüzde 0.5 azalarak 176.4 milyar dolar oldu.
Yurtdışı yerleşiklerin;
- hisse senedi stoku yüzde 4.9 azalışla 49.4 milyar dolara,
- devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 5.3 azalışla 29.3 milyar dolara gerilerken,
- Hazine’nin tahvil stoku yüzde 3.2 artışla 45.7 milyar dolara,
- diğer yatırımlar yüzde 2.6 artarak 333.2 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı yara mevduatı, yüzde 4.0 artışla 38 milyar dolara, lira mevduatı yüzde 10.1 artarak 14.5 milyar dolara çıktı.

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