"Doğu Akdeniz gazının kısa sürede taşınması zor"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Doğu Akdeniz'de ciddi doğalgaz rezervi bulunduğunu belirterek, "Zengin doğalgaz rezervlerine rağmen oradaki gazın hem ekonomik hem de politik nedenlerden dolayı kısa bir süre içinde Avrupa ya da başka bir yere taşınabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Birol, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın ticarileştirilmesi sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki hidrokarbon yataklarının bir kısmının keşfedildiğini ancak ciddi miktarda gazın henüz keşfedilmediğini ifade eden Birol, "Akdeniz'de sadece politik olarak tartışmalı yerlerde değil, her yerde doğalgaz var ancak bu noktada önemli olan iki şey var. Birincisi, o doğalgazı çıkarmanın maliyeti ne olacak? İkincisi, çıkardıktan sonra onu nereye yollayacaksınız? Bunun ekonomik ve politik fizibilitesi nedir? Bu sorular önemli. Zengin doğalgaz rezervlerine rağmen oradaki gazın hem ekonomik hem de politik nedenlerden dolayı kısa bir süre içinde Avrupa ya da başka bir yere taşınabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.