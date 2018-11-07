Doğu Anadolu Bölgesi ihracatta atağa geçti

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca ekim ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 artarak 169 milyon 939 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekim 2018'de DAİB'in sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB üyesi firmaların ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8'lik artışla 169 milyon 939 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ekim ayında 117 milyon 980 bin dolarlık sanayi ürünü, 26 milyon 30 bin dolarlıklık da tarım ürünü satan birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında sanayi ürünlerinde yüzde 12'lik artışla yaklaşık 132 milyon 250 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 9,3'lük artışla 28 milyon 453 bin dolarlık dış satıma imza attı. Madencilik sektörünün ihracat tutarı yaklaşık 9 milyon dolar oldu.

Birliğin ihracatı ülke bazlı değerlendirildiğinde ilk sırayı 41 milyon dolarla Irak alırken bu ülkeyi, 13 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 8 milyon dolarla Almanya, 5,8 milyon dolarla İran takip etti.