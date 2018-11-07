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Doğu Anadolu Bölgesi ihracatta atağa geçti

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

DAİB'e üye firmalarca ekim ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 169 milyon 939 bin dolara ulaştı - DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: - "İhracatta atağa geçtiğimiz dönemdeyiz, bu ayda yapılan ihracatla Türkiye ortalamasını yakaladık. Ülke genelindeki ihracat artışına göre bu artış bizi ve ihracatçı üyelerimizi sevindirdi"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca ekim ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 artarak 169 milyon 939 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ekim 2018'de DAİB'in sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB üyesi firmaların ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8'lik artışla 169 milyon 939 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ekim ayında 117 milyon 980 bin dolarlık sanayi ürünü, 26 milyon 30 bin dolarlıklık da tarım ürünü satan birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında sanayi ürünlerinde yüzde 12'lik artışla yaklaşık 132 milyon 250 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 9,3'lük artışla 28 milyon 453 bin dolarlık dış satıma imza attı. Madencilik sektörünün ihracat tutarı yaklaşık 9 milyon dolar oldu.

Birliğin ihracatı ülke bazlı değerlendirildiğinde ilk sırayı 41 milyon dolarla Irak alırken bu ülkeyi, 13 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 8 milyon dolarla Almanya, 5,8 milyon dolarla İran takip etti.

Aynı dönemde Birliğe bağlı 17 il içinde ihracatını en fazla artıran Şırnak oldu.

- "Türkiye ortalamasını yakaladık"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birlik olarak 170 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Üye firmalarının Ekim 2018'de 169 milyon 939 bin dolarlık ihracata imza attığını belirten Tanrıver, "İhracattaki artışımız sevindirici ama daha ciddi artış bekliyoruz. Devletimiz ve Bakanlığın sağladığı desteklerden firmalarımızın istifade etmelerini sağlıyoruz." dedi.

Tanrıver, bölge ihracatını artırmak için gece gündüz çalıştıklarını, ülkenin 2023 hedeflerine ciddi katkı vereceklerini kaydetti.

Ethem Tanrıver, "İhracatta atağa geçtiğimiz dönemdeyiz. Bu ayda yapılan ihracatla Türkiye ortalamasını yakaladık. Ülke genelindeki ihracat artışına göre bu artış bizi ve ihracatçı üyelerimizi sevindirdi." diye konuştu.

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