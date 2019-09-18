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"Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğince düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı" yüze yakın firmanın katılımıyla açıldı - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Etin ve sütün merkezi Erzurum olacak. Tarımdaki mekanizasyon çok önemli. Üniversitelerimizin, Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle hem hayvan ırkını geliştirip daha iyiye götürmeyi hem de bitkisel üretimimizi artırmak için yoğun çaba içindeyiz. Helal kazanan herkesin emrindeyiz"

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğince düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım ve Erzurum Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Şükrü Kanber, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler, yüzün üzerinde firmanın temsilcisi, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan davetliler ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Vali Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan konukların da açılışa geldiğini hatırlattı.

Erzurum'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu ifade eden Memiş, "Türkiye'deki toplam meraların yüzde 13'ü Erzurum'da yani ülkemizde en fazla merası olan ili Erzurum. Coğrafi alan olarak da 81 vilayet içinde Erzurum 3. sırada ve Birleşmiş Milletlere üye 50 ülkeden daha büyük coğrafi alanda. Uçsuz bucaksız meralarımız var." dedi.

Memiş, söz konusu fuarın Türkiye'deki en güzel fuar merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Kentin kalkınması için Valilik olarak hedef koyduklarını aktaran Memiş, şöyle konuştu:

"1 milyon büyükbaş hayvan hedefi koyduk. Göreve başladığımızda 730 bindi şu an 830 bin büyükbaş hayvan sayımız oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız ve milletvekillerimizin verdiği destekler sayesinde 100 bin artışı 10 ay içinde sağladık, hepsine teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 2 yıl içinde 1 milyon büyükbaş sayısına ulaşmak. Etin ve sütün merkezi Erzurum olacak. Tarımdaki mekanizasyon çok önemli. Üniversitelerimizin, Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle hem hayvan ırkını geliştirip daha iyiye götürmeyi hem de bitkisel üretimimizi artırmak için yoğun çaba içindeyiz. Helal kazanan herkesin emrindeyiz. "

- "Erzurum'u fuarlar şehri yapmak için söz verdik"

TÜYAP Genel Müdür Yarımcısı Gökalp Gökdemir de Erzurum'u fuarlar şehri yapmak için söz verdiklerini ve bu sözü tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Erzurum'da tarım ve hayvancılık fuarının 2'incisini düzenledikleri için mutlu olduklarını anlatan Gökdemir, "Çiftçilerimizin takvimine girmesi ve fuarda satın alacaklarını beklemesi açısından fuarların tekrarı önem arz ediyor. Erzurum'da kitap fuarını yapma fırsatı bulmuştuk, şimdi de tarım fuarının 2'ncisini yapıyoruz. Burada 100'e yakın katılımcı firma, tarım sektörüyle ilgili mekanizasyondan traktöre, süt endüstrisinden yem ürünlerine, fuar kapsamında çok çeşitli ürünlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor." diye konuştu.

Gökdemir, fuarda 30 bin ziyaretçi sayısının üstüne çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol, gün içinde düzenlenen buzağı güzellik yarışmasında dereceye giren buzağıların sahiplerine ödüllerini verdi.

Tarımsal mekanizasyon, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohum, organik tarım ekipmanları, hayvansal üretim teknolojilerinin sergilendiği fuarda çiftçiler, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri gibi konularda da bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı,Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum Koordinatörlüğü ve KOSGEB'in de destek verdiği fuar, 22 Eylül'e kadar açık kalacak.

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