Doğu Anadolu'dan Kurban Bayramı'nda 255 bin 975 kurbanlık sevk edildi

Türkiye'nin hayvan varlığı açısından önemli merkezlerinden Doğu Anadolu'daki 6 ilden, Kurban Bayramı'nda 255 bin 975 küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Anadolu'daki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'dan Karadeniz ve batıdaki illere kurbanlık sevki gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 25 bin 75 büyükbaş 25 bin 351 küçükbaş Erzurum'dan, 23 bin büyükbaş 107 bin küçükbaş Ağrı'dan, 25 bin büyükbaş 20 bin küçükbaş Kars'tan, 16 bin büyükbaş 8 bin küçükbaş Ardahan'dan, 68 büyükbaş 1417 küçükbaş Tunceli'den, 1710 büyükbaş 3 bin 354 küçükbaş da Erzincan'dan olmak üzere toplamda 255 bin 975 hayvan sevkiyatı yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'dan Kurban Bayramı'nda 50 bin 426 hayvan sevkiyatı yapıldığını söyledi.

Erzurum'un bölgede yetiştiricilik merkezi olduğunu ifade eden Akar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız Erzurum'u yetiştirici bölgesi ilan etti. Yetiştiricilere yönelik buzağı desteklerinde bölgemiz yüde 25 daha fazla destek alıyor. Kurban Bayramı hem bölgemiz hem de yıl boyunca besicilik yapanların verdiği emeği alması açısından önem taşıyor." dedi.