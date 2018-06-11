Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Doğu Ekspresi, ülkemizin dört mevsim güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için 24 saati yollarda geçiriyor, Demiryollarının yeni yüzü ve vizyonuyla Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor." dedi.
Arslan, Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, demiryollarının bu ülkenin son 1,5 asırlık kaderinin, acılarının, sevinçlerinin, ayrılıklarının ve kavuşmalarının tarihini yansıttığını belirterek, trenlerin 162 yıl boyunca yalnızca yük ve yolcu değil, birlik ve beraberliği sağlayan değerleri de taşıdığını söyledi.
İstiklal Harbi günlerinde asker ve mühimmatın, barış günlerinde ise ülkenin geleceğine ait ümit ve heyecanların trenle taşındığını anlatan Arslan, köyünden kalkıp İstanbul'a göçen vatandaşın da trenlerle hayallerine yolculuk ettiğini dile getirdi.
Doğu Ekspresi'nin de Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaştığını aktaran Arslan, şöyle devam etti:
"Bize tarihimizi hatırlatmak, kültürümüzü hatırlatmak, bir inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı hatırlatmak için yola düşüyor. Ülkemizin dört mevsim güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için tam 24 saati yollarda geçiriyor. Hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarının yeni yüzü ve yeni vizyonuyla dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve yeni vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor."
Arslan, demiryollarını ayağa kaldırmak için yapılan çalışmaları anlatarak, demiryollarında Atatürk dönemindeki bahar havasını yeniden oluşturduklarını ve o muhteşem heyecanı yeniden yakalamak adına ciddi mesafe katettiklerini ifade etti.
Bir zamanlar kullanılmayan Doğu Ekspresi'nin bir yılda 270 bin kişiyi ağırladığını belirten Arslan, bu yılın 5 ayında da Doğu Ekspresi ile seyahat edenlerin sayısının 170 bin kişiyi bulduğunu söyledi.
Garları sanatsal etkinliklerle şenlendirdiklerini dile getiren Arslan, bir yandan yatırım yaptıklarını bir yandan da demiryollarının hayatla bağını güçlendirdiklerini kaydetti.
- "Gönüllü reklam elçileri olarak görüyoruz"
Yarışmaya 440 fotoğrafçının bin 529 fotoğrafla katıldığını vurgulayan Arslan, "Bu fotoğrafların 36'sı, ödül alan fotoğraflarla çarşamba günü Kars Garı’nda, daha sonra da Ankara Garı’nda sergilenmek üzere seçildi." dedi.
Yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de demiryolu fotoğrafçılığının gelişmesini istediklerini bildiren Arslan, "Sizleri demiryollarımızın ve ülkemizin gönüllü reklam elçileri olarak görüyoruz. Yaşadığımız anı geleceğe taşıyan, onu ölümsüzleştiren bir kare fotoğraf, bazen binlerce sayfa yazının anlatamadığını anlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.
- "Demiryolu hatlarının yüzde 95'i yenilendi"
Mevcut demiryolu hatlarının yüzde 95'ini yenilendiklerini, kalan kısma ilişkin çalışmaların ise 1-2 yılda tamamlanacağına dikkati çeken Arslan, bugün itibarıyla Ankara-Polatlı ekspresinin hizmet vermeye başladığını söyledi.
Atatürk'ün konut ve karargah olarak kullandığı bina ve müzenin, tarihi Ankara Garı'nın da kültürün bir parçası ve değerleri olarak hizmet vermeye devam edeceğine işaret eden Arslan, "Birileri yanlış bilgi üzerine yanlış algılar oluşturmaya çalışsa da... Tarih, kültür, geçmiş hepimizin. Gurur duymak nasıl hepimizin hakkıysa onlara sahip çıkmak, ayakta tutmak da hepimizin görevi. Biz, bu görevimizin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.
- "Tren hayatın tam merkezinde"
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın da Anadolu coğrafyasının eşsiz güzelliklerinin tren yolcularını büyülediğini belirterek, sanatçılara ve şairlere ilham kaynağı olduğunu bildirdi.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ise trenin, tarih sahnesine çıktığı günden bugüne sadece bir ulaşım aracı olarak görülmediğini ifade ederek, ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, insanların hayatının tam merkezinde yer aldığını, edebiyattan fotoğrafçılığa sanatın pek çok dalına ilham verdiğini belirtti.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
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