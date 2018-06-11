Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Doğu Ekspresi, ülkemizin dört mevsim güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için 24 saati yollarda geçiriyor, Demiryollarının yeni yüzü ve vizyonuyla Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor." dedi.

Arslan, Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, demiryollarının bu ülkenin son 1,5 asırlık kaderinin, acılarının, sevinçlerinin, ayrılıklarının ve kavuşmalarının tarihini yansıttığını belirterek, trenlerin 162 yıl boyunca yalnızca yük ve yolcu değil, birlik ve beraberliği sağlayan değerleri de taşıdığını söyledi.

İstiklal Harbi günlerinde asker ve mühimmatın, barış günlerinde ise ülkenin geleceğine ait ümit ve heyecanların trenle taşındığını anlatan Arslan, köyünden kalkıp İstanbul'a göçen vatandaşın da trenlerle hayallerine yolculuk ettiğini dile getirdi.

Doğu Ekspresi'nin de Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaştığını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bize tarihimizi hatırlatmak, kültürümüzü hatırlatmak, bir inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı hatırlatmak için yola düşüyor. Ülkemizin dört mevsim güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için tam 24 saati yollarda geçiriyor. Hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarının yeni yüzü ve yeni vizyonuyla dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve yeni vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor."