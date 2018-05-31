FİNANS

Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması için son gün

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı "Tam O An Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular bugün sona erecek

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı, "Tam O An Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya başvurular bugün sona erecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, şöhreti ülke sınırlarını aşan Doğu Ekspresi, ulusal fotoğraf yarışmasına konu oldu.

Bakanlık himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde "Tam O An" sloganıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı yarışmaya, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstündeki vatandaşlar katılabiliyor.

Jürinin belirleyeceği birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül takdim edilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen üç isim de 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak. Belirlenecek 50 eser, Ankara ve Kars'ta sergilenecek. Bu eser sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek. Yarışmada bugün son başvurular alınacak.

Başvuru ve şartlarla ilgili detaylara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabiliyor.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktırTurner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır
Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandıGergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması tam o an

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

5 yıl önce kurdukları şirketi 250 milyon dolara sattılar

5 yıl önce kurdukları şirketi 250 milyon dolara sattılar

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.