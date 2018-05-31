Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması için son gün

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı, "Tam O An Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya başvurular bugün sona erecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, şöhreti ülke sınırlarını aşan Doğu Ekspresi, ulusal fotoğraf yarışmasına konu oldu.

Bakanlık himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde "Tam O An" sloganıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı yarışmaya, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstündeki vatandaşlar katılabiliyor.

Jürinin belirleyeceği birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül takdim edilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen üç isim de 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak. Belirlenecek 50 eser, Ankara ve Kars'ta sergilenecek. Bu eser sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek. Yarışmada bugün son başvurular alınacak.

Başvuru ve şartlarla ilgili detaylara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabiliyor.

