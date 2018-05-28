FİNANS

Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı, "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı, "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlendi. Yarışmaya başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, şöhreti ülke sınırlarını aşan Doğu Ekspresi, ulusal fotoğraf yarışmasına konu oldu.

Bakanlık himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ ev sahipliğinde "Tam O An" sloganıyla düzenlenecek yarışmaya katılacaklara çeşitli ödüller verilecek.

Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı yarışmaya, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstündeki vatandaşlar katılabiliyor.

Jürinin belirleyeceği birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen üç isim de 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak. Belirlenecek 50 eser, Ankara ve Kars'ta sergilenecek. Bu eser sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek. Yarışmaya son katılım tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi.

Başvuru ve şartlarla ilgili detaylara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabiliyor.

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Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması tam o an TCDD Taşımacılık AŞ

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