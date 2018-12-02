ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor.

Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ankara-Kars arası seferlerde duraklardan kalkış saatleri Ankara'da 17.55, Kayseri'de 00.48, Sivas'ta 04.19, Erzincan'da 10.32 olarak belirlendi.

- Uygun fiyatla masalsı yolculuk

Uzun süredir Ankara-Kars seferlerini sürdüren Doğu Ekspresi, özellikle gençler arasında rağbet görmesiyle popüler olmaya başladı.

Gezgin gençlerin oluşturduğu küçük gruplar tarafından kullanılan Doğu Ekspresi, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile farklı gezginlerin de ilgisini çekmeyi başardı. Aynı zamanda uygun fiyat karşılığında masalsı bir gezi deneyimi sunması Doğu Ekspresi'nin popüler olmasını sağlayan bir diğer sebep oldu.