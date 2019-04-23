"Doğu Karadeniz için Cezayir yeni bir pazar olabilir"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Özcan İlarslan, Trabzon ve Doğu Karadeniz için Cezayir'in yeni bir pazar olabileceğini söyledi.

İlarslan, Cezayir'den gelen 20 seyahat acentesi ile TTSO'da düzenlenen iş birliği toplantısında yaptığı konuşmada, turizmin önemine dikkati çekti.

Trabzon ve Doğu Karadeniz için Cezayir'in yeni bir pazar olabileceğini vurgulayan İlarslan, Cezayir'den gelen turizm ve seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında turizm hareketinin başlamasını beklediklerini ifade etti.

İlarslan, TTSO tarafından yürütülen HİSER Projesine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"HİSER Projesi kapsamında sektör temsilcilerimizin önerisi ile Cezayir hedef pazarlarımız arasına alınmıştı. Cezayir'den gelen turizmci misafirlerimiz Trabzon'u çok beğendiklerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi adına HİSER Projesi kapsamında Cezayir'de bir turizm fuarına katılmayı ve sektör üyeleri arasında ikili iş birliği görüşmelerinin yapılmasını sağlayabiliriz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz."