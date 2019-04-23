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"Doğu Karadeniz için Cezayir yeni bir pazar olabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan İlarslan: - "Trabzon ve Doğu Karadeniz için Cezayir yeni bir pazar olabilir" - "Cezayir'den gelen turizm ve seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında turizm hareketinin başlamasını bekliyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Özcan İlarslan, Trabzon ve Doğu Karadeniz için Cezayir'in yeni bir pazar olabileceğini söyledi.

İlarslan, Cezayir'den gelen 20 seyahat acentesi ile TTSO'da düzenlenen iş birliği toplantısında yaptığı konuşmada, turizmin önemine dikkati çekti.

Trabzon ve Doğu Karadeniz için Cezayir'in yeni bir pazar olabileceğini vurgulayan İlarslan, Cezayir'den gelen turizm ve seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında turizm hareketinin başlamasını beklediklerini ifade etti.

İlarslan, TTSO tarafından yürütülen HİSER Projesine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"HİSER Projesi kapsamında sektör temsilcilerimizin önerisi ile Cezayir hedef pazarlarımız arasına alınmıştı. Cezayir'den gelen turizmci misafirlerimiz Trabzon'u çok beğendiklerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi adına HİSER Projesi kapsamında Cezayir'de bir turizm fuarına katılmayı ve sektör üyeleri arasında ikili iş birliği görüşmelerinin yapılmasını sağlayabiliriz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz."

Türkiye'ye vize başvurusunda bulunan 18-35 yaş arasındaki Cezayirlilerin sorun yaşadığını da aktaran İlarslan, bu konuda da resmi kurumlar nezdinde girişimde bulunulacağını belirtti.

Toplantıda, TTSO Proje Ofisi Uzmanı Zafer Ertem de OneTrabzon, ExploreTrabzon, ekoturizm projeleri ve Trabzon turizmi hakkında sunum yaptı.

Misafir turizm ve seyahat acenteleri ise ziyaret izlenimleri ile Cezayir ve Trabzon arasında turizm sektöründe iş birliği alanları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıya, TTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat İskender, Güven Küçükosman, TTSO Meclis Üyesi ve Kuzey Afrika Komisyonu Üyesi Ahmet Kazaz, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu ile Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Öte yandan, Cezayirli turizm seyahat acentesi temsilcileri, Çal Mağarası, Sera Gölü, Uzungöl ve Ayder'in yanı sıra Kemeraltı, Kunduracılar Caddesi ve alışveriş merkezlerini gezerek, otellerde incelemelerde bulundu.

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Cezayir seyehat acenteleri Trabzon TTSO Yönetim Kurulu üyesi Özcan İlarslan turizm

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