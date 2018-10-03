FİNANS

Doğu Karadeniz için yağış uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağış sonrası rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Vestel’den engelli hayvanlara yürüteçVestel’den engelli hayvanlara yürüteç
Manisa'da zabıtadan denetimManisa'da zabıtadan denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Dolandırıcılar masraf iadesi ve hediye vaadiyle 'yemleme' yapıyor

Dolandırıcılar masraf iadesi ve hediye vaadiyle 'yemleme' yapıyor

Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme

Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Düvertepe'den kaolin fışkırıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Düvertepe'den kaolin fışkırıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Manisa'da zabıtadan denetim

Manisa'da zabıtadan denetim

DHMİ: İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma 30-31 Aralık'ta

DHMİ: İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma 30-31 Aralık'ta

İzmir iş dünyasından güç birliği çağrısı

İzmir iş dünyasından güç birliği çağrısı

Erciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptı

Erciş ve Adilcevaz'da, zabıtalar fiyat denetimi yaptı

Ekonomist Alkin: 2018’e kayıp yıl diyebiliriz

Ekonomist Alkin: 2018’e kayıp yıl diyebiliriz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.