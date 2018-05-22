Doğu Karadeniz'de 668 binaya yapı ruhsatı verildi

Doğu Karadeniz'de 2018'in ocak-mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 668'e ulaştı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yılın ilk üç ayında toplam 668 bina ve 3 bin 901 daire için yapı ruhsatı verilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ruhsat verilen bina sayısı yüzde 10,4 arttı, daire sayısı ise yüzde 29,7 azaldı.

İller bazında yapı ruhsatı verilen bina sayısı, Rize'de yüzde 45,8 artışla 35, Giresun'da yüzde 35,1 artışla 100, Trabzon'da yüzde 31,7 artışla 291, Gümüşhane'de yüzde 13,0 artışla 26, Ordu'da yüzde 18,2 azalışla 202 ve Artvin'de yüzde 12,5 azalışla 14 oldu.

- "4 bin 991 daireye yapı kullanım izin belgesi verildi"

Doğu Karadeniz'de yılın üç ayı itibarıyla yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı 597, daire sayısı 4 bin 991 oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,5, daire sayısı yüzde 2,7 arttı.

Bölge illerine bakıldığında, Giresun hariç tüm illerde yapı kullanım izni verilen bina sayısında artış yaşandı.