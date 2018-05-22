FİNANS

Doğu Karadeniz'de 668 binaya yapı ruhsatı verildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 15:46 | Son Güncelleme

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illerde, yılın ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 668'e ulaştı

Doğu Karadeniz'de 2018'in ocak-mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 668'e ulaştı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yılın ilk üç ayında toplam 668 bina ve 3 bin 901 daire için yapı ruhsatı verilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ruhsat verilen bina sayısı yüzde 10,4 arttı, daire sayısı ise yüzde 29,7 azaldı.

İller bazında yapı ruhsatı verilen bina sayısı, Rize'de yüzde 45,8 artışla 35, Giresun'da yüzde 35,1 artışla 100, Trabzon'da yüzde 31,7 artışla 291, Gümüşhane'de yüzde 13,0 artışla 26, Ordu'da yüzde 18,2 azalışla 202 ve Artvin'de yüzde 12,5 azalışla 14 oldu.

- "4 bin 991 daireye yapı kullanım izin belgesi verildi"

Doğu Karadeniz'de yılın üç ayı itibarıyla yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı 597, daire sayısı 4 bin 991 oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 18,5, daire sayısı yüzde 2,7 arttı.

Bölge illerine bakıldığında, Giresun hariç tüm illerde yapı kullanım izni verilen bina sayısında artış yaşandı.

Buna göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı Rize'de yüzde 55,0 artışla 31, Trabzon'da yüzde 34,4 artışla 215, Ordu'da yüzde 29,9 artışla 200, Gümüşhane'de yüzde 7,1 artışla 15, Artvin'de yüzde 6,3 artışla 17 olarak gerçekleşti, Giresun'da ise yüzde 15,0 düşüşle 119 oldu.

Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayıları 2018 yılının ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 26,6 artarak 2 bin 22, Gümüşhane'de yüzde 25,8 artarak 112, Rize'de yüzde 15,5 artarak 640, Artvin'de yüzde 13,0 artarak 182, Ordu'da yüzde 12,9 artarak bin 448, Giresun'da yüzde 50 azalarak 587 oldu.

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