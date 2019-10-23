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Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz'de, 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda, 2019 yılı hasat dönemi sona erdi.

Mehmet CAN PEÇE-Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA) - DOĞU Karadeniz'de, 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda, 2019 yılı hasat dönemi sona erdi. Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, "Üreticilerden bu yıl 750 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik" dedi.
Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 yılı yaş çay kampanyası döneminde üreticilerden toplamda 750 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Alim, "Yaş çay alım kampanyamız sona erdi. 140 bin ton dolayında kuru çay üretimi elde edildi. Geçtiğimiz yıldan kalan çayla beraber stokumuzda 153 bin ton oldu. 2017 yılında 53 bin ton, 2018 yılında 73 bin ton kuru çay satışı gerçekleşmişti. 2019 yılında da bugün itibariyle 82 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Son 3 yılda sürekli çay satışımız arttı. Bu çay satışı aldığımız yaş çaya göre yeterli değildir. Çay satışımızı artırdık gibi görünüyor olsa da biz bunu yeterli bulmuyoruz. Daha çok yukarılarda olması gerekiyor ama 82 bin tonla diğer yıllara nazaran en yüksek rakamlarda’’ diye konuştu.
'BEYAZ ÇAYA İNDİRİM YAPTIK'
Çaykur’un 2019 yılı içerisinde üreticiden 286 kilogram beyaz çay aldığını açıklayan Alim, "Vatandaşımızın talep etmesi durumunda elimizde yeteri kadar, hatta fazlasıyla beyaz çay var. Türkiye’de her ilde en az bir mağazada, herkese ulaşmak için bir kule yaptırma mecburiyeti getirdik. Herkes görsün ve beyaz çaya ulaşsın. Beyaz çay alımının düşmesinin sebebi, vatandaşın tercihine kalmış. Biz 286 kilogram aldık. Toplaması çok zor, bir kişi günde 200-300 gram anca toplayabiliyor. Beyaz çaya herkes alabilsin, ulaşsın diye indirim yaptık. Beyaz çayın 4 bin TL olan kilo fiyatını 3.500 TL'ye çektik " dedi.
'STEVİA ÜRETİCİDEN KABUL GÖRMEDİ'
Arjantin’den getirtilen ve kalorisiz şeker üretimi yapılan stevia bitkisinden olumlu sonuçlar alınamadığını ifade eden Alim, "Bahçede diktirdik ve olumlu, etkili bir stevia bitkisi çıkmadı. Üreticiye 2 yıldır dağıtıyoruz. Herkese 200’er metrekare olmak üzere fidan dağıttık. Diktiler, bölgenin yapısı gereği, hava şartları nedeniyle temmuz ve ağustos aylarında yoğun nem ve otların hızlı büyümesi, yağmur derken üretimi ve yapımı zor olduğundan üreticilerimiz pek rantabl bulmadı, kabul görmedi. Üreticiye bu ürünü yaptıramadık" ifadelerini kullandı.

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