Doğu Karadeniz'den 101 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den yılın ilk üç ayında 101 ülkeye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla yaklaşık 350,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yılın aynı döneminde 299 milyon 460 bin 719 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Kalyoncu, Ocak-Mart 2019 döneminde, illere göre dağılımda Trabzon'un 286 milyon 547 bin 371 dolar, Rize'nin 33 milyon 500 bin 366 dolar, Gümüşhane'nin 20 milyon 560 bin 319 dolar, Artvin'in ise 9 milyon 562 bin 310 dolar ihracat gerçekleştirdiğini, ürün sıralamasında fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile madenciliğin ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 218 milyon 163 bin 422 dolarının fındık ve mamülleri, 42 milyon 168 bin 39 dolarının madencilik ürünleri, 39 milyon 674 bin 313 dolarının da yaş sebze ve meyveden oluştuğuna işaret eden Kalyoncu, "İhracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında bir artış yaşanmıştır. Bölgemizden 2019 Ocak-Mart döneminde 101 farklı ülkeye 350 milyon 170 bin 368 dolar ihracat yapılmış olup, en fazla ürün satılan ilk 5 ülke ise İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Çin'dir. Bu ülkelerden İtalya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 164 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatımızda ise yüzde 221 oranında büyük bir artış yaşanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.