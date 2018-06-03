Doğu Karadeniz'den 107 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-mayıs döneminde 107 ülkeye ihracat yapıldığı bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yetki alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2018 yılının ilk 5 ayında 495 milyon 812 bin 397 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İllere göre dağılımda, Trabzon'dan 415 milyon 257 bin 747, Rize'den 45 milyon 734 bin 566, Artvin'den 22 milyon 710 bin 894, Gümüşhane'den ise 12 milyon 109 bin 189 dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Kalyoncu, ihracatta ağırlıklı olarak tarım ürünleri ön planda olan Doğu Karadeniz'de, son yıllarda sanayi ürünlerinin payının hızla yükseldiğine işaret etti.

Kalyoncu, Ocak-Mayıs 2018'de bölgeden gerçekleştirilen sanayi ürünleri ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 58 milyon 151 bin 192 dolara ulaştığına dikkati çekerek, tarım ve madencilik ürünleri ihracatında, uluslararası piyasalardaki fiyatların düşük seyretmesine bağlı düşüşler görülmesine rağmen sanayi ürünleri grubunun tüm alt sektörlerinde artış yaşandığını ifade etti.