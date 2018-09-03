Doğu Karadeniz'den 118 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-ağustos döneminde 118 ülkeye, 732 milyon 198 bin 78 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, faaliyet alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 8 ayında 118 ülkeye ürün satışı yapıldığını belirtti.

Bu dönemde 732 milyon 198 bin 78 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, ihracatın 392 milyon 590 bin 589 dolarlık bölümünün fındık ve fındık mamulleri, 123 milyon 302 bin 733 dolarlık bölümünün yaş meyve ve sebze ürünleri, 66 milyon 822 bin 484 dolarlık bölümünün ise madencilik ürünlerinden oluştuğunu ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden yapılan ihracatta bu sektörlerin yanı sıra son yıllarda su ürünleri, kimyevi maddeler ve otomotiv endüstrisi alanlarında da sürekli artış yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 ayda 118 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Fransa olmuştur.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yılın 8 ayında yapılan ihracatta en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler Vietnam, Filipinler ve Paraguay olmuştur."

Kalyoncu, önemli ihracat artışı sağlanan yerler arasında Danimarka, Ekvador, Hong Kong ve Kırgızistan'ın da bulunduğunu kaydetti.

