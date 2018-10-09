FİNANS

Doğu Karadeniz'den 122 ülkeye ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 9 ayında 122 ülkeye 799 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-eylül döneminde 122 ülkeye ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 9 ayında 799 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

İllere göre dağılımda Trabzon'dan 655 milyon 201 bin 468 dolarlık, Rize'den 80 milyon 94 bin 925 dolarlık, Artvin'den 40 milyon 391 bin 35 dolarlık ve Gümüşhane'den de 24 milyon 259 bin 572 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kalyoncu, ihracatta ise sırasıyla fındık ve mamülleri, yaş meyve sebze ve madencilik ürünlerinin ön planda olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden ocak-eylül döneminde 122 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bölgeden en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin ise Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Fransa olduğunu kaydetti.

Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu'na 100 milyon 709 bin 629 dolarlık ihracat yapıldığının altını çizen Kalyoncu, "Almanya'ya 84 milyon 5 bin 640 dolarlık, Gürcistan'a 82 milyon 311 bin 266 dolarlık, İtalya'ya 70 milyon 692 bin 549 dolarlık ve Fransa'ya da 51 milyon 315 bin 689 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ön planda olan bu ülkelerin yanı sıra son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik bölgeden yapılan ihracat da arttı." dedi.

Kalyoncu, Rusya Federasyonu'nun bölgenin yakınlık avantajı nedeniyle ihracatta öncelikli pazar olarak her dönem birinci sırada yer aldığını belirterek, "Rusya Federasyonu ağırlıklı olarak yaş meyve sebze ürünlerinin lojistik avantajları nedeniyle öncelikli pazarıdır. Bunun yanında bölge içinde üretilen sanayi ürünleri açısından da ihracatçılarımızın Rusya Federasyonu'na yönelme noktasında çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bölge ihracatçılarını Rusya Federasyonu'nun tüm bölgelerine ihracat yapmak için yönlendirecek programlar düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ihracat Trabzon

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