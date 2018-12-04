FİNANS

Doğu Karadeniz'den 124 ülkeye ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 11 ayında 124 ülkeye 1 milyar 65 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-kasım döneminde 124 ülkeye ürün gönderildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 11 ayında 1 milyar 65 milyon 84 bin 998 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu dönemde Trabzon'dan 851 milyon 894 bin 946, Rize'den 135 milyon 335 bin 456, Artvin'den 49 milyon 686 bin 686 ve Gümüşhane'den de 28 milyon 167 bin 910 dolarlık dış satım yapıldığını ifade eden Kalyoncu, ihracatın 567 milyon 847 bin 249 dolarlık kısmının fındık ve mamullerinden, 175 milyon 437 bin 364 dolarlık bölümünün yaş meyve sebzeden ve 115 milyon 764 bin 535 dolarlık kısmının da madencilik ürünlerinden oluştuğunu bildirdi.

Kalyoncu, ocak-kasım döneminde 124 ülkeye ihracat yapıldığını, dış satımda ilk 5 ülkenin Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Gürcistan ve Fransa olduğunu ifade etti.

Uzak Doğu ve Asya pazarlarındaki gelişmelere ve ihracatçıların sorunlarına değinen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Uzak Doğu ve Asya pazarlarına yönelik ihracatımızda yaşanan artışlar, önümüzdeki yıllarda bölge ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağı açısından ümitlerimizi artırmaktadır. Otomotiv endüstrisi yedek parçası ve makine sanayi grubunda yer alan ürünlerin ihracatındaki artışlar, bölge ihracatımız açısından çok önemli gelişmelerdir.

İhracatçılarımızın finansmana erişim imkanlarının maliyetler nedeniyle kısıtlanması, bankalardan kaynaklanan katı tutum ve uygulamalarla teminat mektubu komisyon oranlarının 2 katına çıkarılmış olması ihracatımızın istikrarlı gelişmesini engellemektedir. İhracatçı ve sanayicimizin uygun fiyattan finansman temin edebilme imkanına kavuşabilmesi için reel kesime yönelik teminat sigortası sisteminin uygulamaya konulması ve reel kesimin borç çevirme kapasitesinin artırılması için kredilerde vade uzatımı yapılması aciliyet arz etmektedir."

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DKİB Yönetim Kurulu Bakanı Saffet kalyoncu ihracat Trabzon

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