Doğu Karadeniz'den 126 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den 2018 yılında 126 ülkeye ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yıl 1 milyar 189 milyon bin 356 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İllere göre dağılımda Trabzon'dan 952 milyon 191 bin 378 dolarlık, Rize'den 148 milyon 636 bin 478 dolarlık, Artvin'den 53 milyon 45 bin 971 dolarlık ve Gümüşhane'den de 35 milyon 127 bin 528 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile madencilik ürünlerinin dış satımda ön planda olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 633 milyon 694 bin 295 dolarının fındık ve mamulleri, 201 milyon 315 bin 893 dolarının yaş meyve ve sebze ürünleri, 131 milyon 778 bin 872 dolarının madencilik ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

Bölge ihracatında en büyük yekunu tutan bu üç sektör dışında son yıllarda sürekli gelişme gösteren su ürünleri ve mamullerinden 51 milyon 7 bin 10 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, otomotiv endüstrisi sektöründen 34 milyon 736 bin 266 dolar, makine ve aksamları sektöründen ise 11 milyon 234 bin 765 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.