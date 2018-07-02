FİNANS

Doğu Karadeniz'den 564,5 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın ilk 6 ayında 111 ülkeye 564,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu: - "Doğu Karadeniz illerinden en fazla tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiş olup ikinci sırada madencilik, üçüncü sırada ise sanayi ürünleri ihracatı yer almıştır"

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde 564 milyon 525 bin 995 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin sorumluluk alanındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın ilk 6 ayında 111 ülkeye ürün satıldığını belirtti.

Birlik üyelerinin bu dönemdeki ihracatının tutarının 564 milyon 525 bin 995 dolar olduğunu bildiren Kalyoncu, en fazla ihracatın Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Fransa'ya yapıldığını ifade etti.

Kalyoncu, iller bazında değerlendirildiğinde ise en fazla dış satımı Trabzon'daki ihracatçıların yaptığını belirtti. Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz illerinden en fazla tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiş olup, ikinci sırada madencilik, üçüncü sırada ise sanayi ürünleri ihracatı yer almıştır. Tarım ürünleri ihracatında yurt dışı fiyat hareketlerine bağlı olarak düşüş yaşanmasına rağmen sektör içinde yer alan su ürünleri ihracatında başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere önemli artış yaşanmıştır. Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak bölgeden yapılan madencilik ürünleri ihracatında da değer bazında düşüş yaşanmış olup, önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardaki hızlı toparlanma ve ihraç pazarlarımızın ekonomilerindeki büyümeye bağlı olarak emtia fiyatlarında yaşanacak yükseliş bölgemiz ihracatına artış olarak yansıyacaktır."

24 Haziran'daki seçimlere de değinen Kalyoncu, "Seçimler istikrarla sonuçlanmıştır. Yeni kabinenin açıklanmasıyla ekonomik reformlara odaklanacak hükümetin ülkemizi yatırım açısından cazip bir platforma taşıyacak olması, önümüzdeki dönemde çok önemli kazanımlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”
Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendiZeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Doğu Karadeniz gümüşhane ihracat Rİze Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum...

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’de her 10 evden 3’ünde klima var

Türkiye’de her 10 evden 3’ünde klima var

Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”

Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”

Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi

Zeytin ağacı ihracatındaki yasağın kaldırılması istendi

TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor

Hobi olarak başladı şimdi 10 ton ürün elde ediyor

Uluborlu kirazını afet vurdu

Uluborlu kirazını afet vurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.