Doğu Karadeniz'den 806,3 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat, 806 milyon 385 bin 555 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 806 milyon 385 bin 555 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 5 artışla 633 milyon 445 bin 302 doları bulduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde, Gümüşhane'den yapılan ihracatın yüzde 53 artışla 37 milyon 19 bin 221 dolara, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 46 artışla 106 milyon 472 bin 153 dolara yükseldiğini belirten Kalyoncu, "Rize ve Gümüşhane'den yapılan madencilik ürünleri ihracatının 2019 yılında önemli oranda artması, bu illerin ihracatının artışına büyük katkı yaptı." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 16 düşüşle 29 milyon 448 bin 879 dolara gerilediğini belirterek, "Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gümrük vergilerini sıfırladı ve birçok hammadde ve sanayi ürününü ülkemiz yerine, Çin'den ithal etmeye başladı. Gürcistan'ın, Artvin'den en fazla ihracat yapan pazar olması ise bu ülkeye yönelik ihracatımızda önemli oranda düşüşlerin yaşanmasına sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.