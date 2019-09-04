FİNANS

Doğu Karadeniz'den 806,3 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Bölgedeki 4 ilden bu yılın 8 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 806 milyon 385 bin 555 dolara yükseldi

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat, 806 milyon 385 bin 555 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 806 milyon 385 bin 555 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 5 artışla 633 milyon 445 bin 302 doları bulduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde, Gümüşhane'den yapılan ihracatın yüzde 53 artışla 37 milyon 19 bin 221 dolara, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 46 artışla 106 milyon 472 bin 153 dolara yükseldiğini belirten Kalyoncu, "Rize ve Gümüşhane'den yapılan madencilik ürünleri ihracatının 2019 yılında önemli oranda artması, bu illerin ihracatının artışına büyük katkı yaptı." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 16 düşüşle 29 milyon 448 bin 879 dolara gerilediğini belirterek, "Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gümrük vergilerini sıfırladı ve birçok hammadde ve sanayi ürününü ülkemiz yerine, Çin'den ithal etmeye başladı. Gürcistan'ın, Artvin'den en fazla ihracat yapan pazar olması ise bu ülkeye yönelik ihracatımızda önemli oranda düşüşlerin yaşanmasına sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatın 441 milyon 561 bin 481 dolarlık kısmını fındık ve mamulleri, 105 milyon 804 bin 985 dolarlık kısmını madencilik ürünleri, 90 milyon 921 bin 852 dolarlık kısmını da yaş meyve ve sebze ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz'den 8 ayda 123 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan'a gerçekleştirildi. İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 95, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 138 gibi büyük oranlı artış yaşandı. Rusya Federasyonu ve Gürcistan halen en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke arasında olsa da bu ülkelere yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla ciddi düşüş yaşandı. Düşüşün en önemli nedeni, bu ülke piyasalarında yaşanan sorunların yanında, küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin piyasalarda yol açtığı tedirginliktir. Bu ülke piyasalarındaki talep daralmaları ihracat siparişlerimize de aynı şekilde yansımaktadır. Önümüzdeki dönemde özellikle uluslararası ticaretteki tedirginliklerin yol açtığı risklerin azalması ile ihracatımıza önemli oranda artış etkisi yapacağını öngörmekteyiz."

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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Doğu Karadeniz'den ihracat Trabzon

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