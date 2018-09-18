Doğu Karadeniz'den Rusya'ya 81 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz'deki firmalarca Rusya'ya yılın ocak-ağustos döneminde 81 milyon 886 bin 924 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yılın sekiz ayında 107 bin 766 tonluk yaş meyve sebze gönderildi. Bu ihracat karşılığında 81 milyon 886 bin 924 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz'deki firmalarca Rusya'ya yapılan meyve sebze ihracatında 13 bin 915 tonla şeftali ilk sırada yer aldı, şeftali ihracatından 13 milyon 12 bin 311 dolar gelir kazanıldı.

Öte yandan Türkiye'den Rusya'ya bu dönemde 523 bin 807 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 383 milyon 761 bin 712 dolar döviz elde edildi. Ülkeden yapılan ihracatta da 69 bin 405 tonla şeftali ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye'den yapılan şeftali ihracatından 64 milyon 441 bin 72 dolar gelir sağlandı.

- "Yaş meyve sebze sektöründe birinci pazar Rusya"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.