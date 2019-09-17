FİNANS

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na ocak-ağustos döneminde 70,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünü ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 70,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünleri ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın 8 aylık döneminde Rusya'ya yapılan ihracatın tutarı 94 milyon 621 bin 552 dolar oldu.

Dış satımda 85 bin 438 ton karşılığı 70 milyon 517 bin 179 dolar gelirle yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı.

Bu dönemde Rusya'ya 15 milyon 782 bin 945 dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 5 milyon 242 bin 74 dolarlık fındık ve mamulleri satıldı.

- Bölge ihracatındaki en büyük pay Trabzon'un

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgeden Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatından 94 milyon 621 bin 552 dolar gelir elde ettik. Bölge ihracatımızda en büyük pay Trabzon'un. Rusya'ya yapılan toplam ihracatın yüzde 77'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi. Bu, bizler için güzel ve önemli bir başarı." dedi.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Trabzon yaş meyve sebze ihracatı

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