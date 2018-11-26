Emre KOLTUK - Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesi Çamburnu bölgesindeki tersanede yapımına başlanan RO-RO gemisi, Doğu Karadeniz’in en büyük yük taşıma gemisi ünvanına sahip olacak. 90 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki gemi, tamamlandığında 5 bin 500 ton kapasitesi ile İstanbul-Bandırma arasında TIR taşımacılığında kullanılacak.

Sürmene ilçesi Çamburnundaki tersanede, Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Gemi İnşa Bölümü hocalarının da işbirliğiyle yapılacak gemi 1,5 yılda bitirilecek. Parçalar halinde üretilip dışarda monte edilecek olan gemide, bin 500 ton çelik kullanılacak. Tamamlandığında, 90 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğe sahip olacak gemi, 5 bin 500 ton kapasitesi ile İstanbul-Bandırma arasında TIR taşımacılığında kullanılcak. 35 TIR taşıma kapasiteli gemi 4 milyon dolara mal olacak.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR GEMİ YAPILMADI'

KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Sezer, daha önce böyle bir geminin yapılmadığını belirterek projenin bölgede üretilecek olan en büyük Ro-Ro gemisi olacağını söyledi. Sezer, "Parçalar halinde üretilip dışarda montajı yapılacak. Bu işlem büyük tonajlı vinç gerektirdiği için daha önce bu bölgede böyle bir gemi yapılmadı. Geminin çelik inşası 10 ay, tamamen bitişi ise 1,5 yıl sürecek" dedi.

Nur Gemicilik A.Ş. Mühendisi Hasan Çebi de "Yapacağımız gemi 90 metre uzunluğu ve 22 metre genişliği ile Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisi olacak. 5 bin 500 ton kapasite ile 35 TIR taşıyabilecek. Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Bilimleri Fakültesi'nin bitişiğimizde olması bizim için ayrı bir şans. Hedefimiz, bölgemizde kaliteli ürün üreterek dünya standartlarına ulaşıp pastadan payımızı almak" diye konuştu.