FİNANS

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

TRABZON'un Sürmene ilçesi Çamburnu bölgesindeki tersanede yapımına başlanan RO-RO gemisi, Doğu Karadeniz’in en büyük yük taşıma gemisi ünvanına sahip olacak. 90 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki gemi, tamamlandığında 5 bin 500 ton kapasitesi ile İstanbul-Bandırma arasında TIR taşımacılığında kullanılacak.  Sürmene ilçesi Çamburnundaki tersanede, Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı.

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Emre KOLTUK - Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesi Çamburnu bölgesindeki tersanede yapımına başlanan RO-RO gemisi, Doğu Karadeniz’in en büyük yük taşıma gemisi ünvanına sahip olacak. 90 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki gemi, tamamlandığında 5 bin 500 ton kapasitesi ile İstanbul-Bandırma arasında TIR taşımacılığında kullanılacak.
Sürmene ilçesi Çamburnundaki tersanede, Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Gemi İnşa Bölümü hocalarının da işbirliğiyle yapılacak gemi 1,5 yılda bitirilecek. Parçalar halinde üretilip dışarda monte edilecek olan gemide, bin 500 ton çelik kullanılacak. Tamamlandığında, 90 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğe sahip olacak gemi, 5 bin 500 ton kapasitesi ile İstanbul-Bandırma arasında TIR taşımacılığında kullanılcak. 35 TIR taşıma kapasiteli gemi 4 milyon dolara mal olacak.
'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR GEMİ YAPILMADI'
KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Sezer, daha önce böyle bir geminin yapılmadığını belirterek projenin bölgede üretilecek olan en büyük Ro-Ro gemisi olacağını söyledi. Sezer, "Parçalar halinde üretilip dışarda montajı yapılacak. Bu işlem büyük tonajlı vinç gerektirdiği için daha önce bu bölgede böyle bir gemi yapılmadı. Geminin çelik inşası 10 ay, tamamen bitişi ise 1,5 yıl sürecek" dedi.
Nur Gemicilik A.Ş. Mühendisi Hasan Çebi de "Yapacağımız gemi 90 metre uzunluğu ve 22 metre genişliği ile Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisi olacak. 5 bin 500 ton kapasite ile 35 TIR taşıyabilecek. Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Bilimleri Fakültesi'nin bitişiğimizde olması bizim için ayrı bir şans. Hedefimiz, bölgemizde kaliteli ürün üreterek dünya standartlarına ulaşıp pastadan payımızı almak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandıDoğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
200 milyon dolarlık yatırım hedefi200 milyon dolarlık yatırım hedefi
Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadıJeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

TSK personeline fazla mesai ücreti çalışması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri’nde tanıtılacak

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

'Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'na 5 binden fazla ziyaretçi

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor

Arpacık soğanın kilosu 7 lira

Arpacık soğanın kilosu 7 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.