FİNANS

Doğu Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu değil

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan: - "Karadeniz'de henüz hamsi sürülerine rastlanmış değil. İşaretler de umut verici değil. Hamsi açısından bizi iyi bir sezon beklemiyor diyebiliriz" - Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Koçak: - "Şu ana kadar palamut açısından her şey güzel gidiyor ancak hamsi için aynı şeyi söylememiz mümkün değil"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Denizlerde av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren ağları palamutla şenlenen Doğu Karadenizli balıkçılar, hamsiden umutlu değil.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut açısından son 13 yılın en bol ve bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Son yıllarda böyle av sezonu yaşamadıklarını belirten Arslan, "Avlanan balık çok büyük ve kaliteli. Palamutların ortalama ağırlıkları bir kilogram. Hatta bir kilo 200 gram, bir kilo 500 gram gelenler bile var." dedi.

Arslan, teknelerin binlerce kasa palamutla liman ve barınaklara döndüğünü, palamut avının balıkçı ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Bol avın fiyatlara da olumlu yansıdığına dikkati çeken Arslan, "Giresun'da bir balığın fiyatı 10 liraya kadar indi. Bu nedenle palamut, kırmızı et ve tavuk etine alternatif oldu. Bölge insanı palamuda yöneldi." ifadesini kullandı.

Arslan, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda palamut avcılığının aralık ayına kadar devam edebileceğine dikkati çekti.

- Hamside işaretler iyi değil

Kamuoyunda "Palamut bol olduğu sezon hamsi olmaz. Hamsi bol olursa palamut olmaz" söyleminin dillendirildiğini, bu teorinin genelde doğru çıktığını dile getiren Arslan, hamsiden yeni av sezonunda umutlu olmadıklarını söyledi.

Arslan, geçen sezon bu dönemde hamsi avcılığı yapıldığını belirterek, "Tekneler iyi sayılabilecek hamsiyle dönüyordu. Bu sezon ise hamsi yok. Karadeniz'de henüz hamsi sürülerine rastlanmış değil. İşaretler de umut verici değil. Hamsi açısından bizi iyi bir sezon beklemiyor diyebiliriz." diye konuştu.

Şu anda tezgahlarda satışa sunulan hamsinin Marmara'dan geldiğini kaydeden Arslan, palamut avının azalmasıyla teknelerin hamsi aramaya başlayacağını kaydetti.

- Ordulu balıkçı da karamsar

Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak da bu sezon hamsiden umutlu olmadıklarını söyledi.

Karadeniz'de hamsi bulunmadığına işaret eden Koçak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar palamut açısından her şey güzel gidiyor ancak hamsi için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Hamsiden umutlu değiliz. Tezgahlara da bakıldığında palamutla doluyor. Çok az miktarda hamsi var. Marmara hamsisi. Yerli diyebileceğimiz hamsi şu an için yok denecek kadar az var."

PARTNERRenklerin sizi çekmesinin bir nedeni var! Bakın giydiğiniz renk sizin hakkınızda ne söylüyor?Renklerin sizi çekmesinin bir nedeni var! Bakın giydiğiniz renk sizin hakkınızda ne söylüyor?
Konkordato komiseri yetiştireceklerKonkordato komiseri yetiştirecekler
Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Giresun hamsi palamut

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL oldu

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konkordato komiseri yetiştirecekler

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

BTSO’nun 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' projesine ödül

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı

Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.