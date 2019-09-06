Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına 20 milyon liralık hibe

KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, (MARKA) bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.

Destek sözleşmesi imza töreninde konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, ajansın kurulduğu 2010 yılından bu yana bölgesel ihtiyaçlara özgü tasarlanmış proje ve faaliyetlere kaynak tahsis ettiğini söyledi.

Çöpoğlu, doğrudan finansman destekleri kapsamında bugüne kadar 22 Mali Destek Programının hayata geçirildiğini belirterek, "MARKA, toplamda 347 proje için 106 milyon 90 bin lira destek sağlamıştır. Eş finansman katkılarıyla birlikte bölgemizde 180 milyon 282 bin lira tutarında bir yatırım gerçekleşmiştir." diye konuştu.

- 32 projeye 20 milyon liralık destek

Mali Destek Programları kapsamında 2019 yılında üç farklı başlıkta toplam 20 milyon lira hibe tahsis edilmesinin planlandığını aktaran Çöpoğlu, "Mali destek almaya hak kazanan 32 projeye yaklaşık 20 milyon lira destek verilmesi, başvuru sahiplerinin eş finansman katkısıyla toplam 26 milyon 55 bin lira değer yaratılması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.