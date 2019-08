Doğu'da arıcıları geçen yıl yağış bu yıl da kuraklık vurdu

Ertaş, arıcılığın hassas sektör olduğunu ve hava durumundan etkilendiğini ifade ederek, "Arıcılık biraz sıkıntılı sektör, herkesin yapabileceği meslek değil. Her zaman böyle bollukla karşılanabilecek bir durum değil. O yüzden bu yılki kuraklık arıcılığı etkiledi. Arıcılarımız bu yıl büyük sıkıntı içerisinde, kimi işletme, kimi yatırım kredileri çekmiş ancak bu yıl bal olmayınca çiftçilerimiz ödemekte zorluk çekiyor." diye konuştu.

- Bal verimi 4'te bir düştü

Ertaş, bal üretiminde ciddi kayıpların yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yağışlardan bu yıl da kuraklıktan dolayı rekolte düşüşü var. Normalde mevsimsel olarak şu an Doğu Anadolu Bölgesi'nde kovan başı 17 ile 25 kilogram olması gereken organik bal şu anda 4 veya 5 kilogram civarında, halen hasada başlanmadı, bal tamamen olgunlaştığında hasada başlanacak. Bölgemizi baz aldığımızda yüzde 75 oranında hasat kaybı var. Yani şu an her kovanda 20 kilogram bal olması gerekirken 5 kilogram var."

Kars'ta 35 yıldır arıcılık yapan Hüseyin Kaplan da ilkbaharda havanın soğuk geçtiğini ve arıların bundan etkilendiğini ifade ederek, "Bal oranımızda yüzde 50-60'ın üzerinde düşüş yaşandı. Geçen sene yağışlardan dolayı bu yıl da kuraklık nedeniyle mahsul alamadık. Doğada dengesizlik var arıcılar da bu durumdan olumsuz etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, 3-4 yılda bir böyle zor sezon geçirdiklerini anımsatarak, "Geçen sene çok yağmur yağdı, arı dışarı çıkıp bal getiremedi. Bu sene kuraklık var şaşırdık kaldık, çoğu arkadaş arıcılığı bıraktı. Yaptığınız işten para kazanamasanız bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yıl da yağmur düzgün yağmadığı için çiçekler kurudu, burası bal alma bölgesi ama iklim soğuk ve kurak gitti mi bal alamıyorsunuz." dedi.