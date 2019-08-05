Doğu'da ihracat artışı sevindirdi

Bu sektörü yüzde 25,34'lük artış ve 19 milyon 922 bin dolarla makine, yüzde 15,73 artış ve 17 milyon 753 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Birliğin ocak-temmuz dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,57'lik artışla 1 milyar 39 milyon 409 bin dolar oldu.

DAİB'in temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,38'lik artışla 172 milyon 71 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin TİM ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz 2019'da DAİB'in sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 154 ülkeye ürün gönderildi.

İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca temmuz ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,38 artarak yüzde 8,3 olan Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

- En çok ihracat Irak'a

Birliğin temmuz ayı ihracatında ilk sırayı 39 milyon dolarla Irak alırken, Irak'ı 16 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong ve 10 milyon dolarla İran takip etti.

Aynı dönemde birliğe bağlı 17 il içinde en çok ihracat Iğdır, Van ve Elazığ'dan yapılırken, söz konusu 17 ilde ihracatını en çok artıran ise yüzde 101'lik artışla Van, yüzde 47,31'lik artışla Erzurum ve yüzde 45'lik artışla Ağrı oldu.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, temmuz ayında Birlik üyesi ihracatçıların ülke bayrağını 154 ülkede dalgalandırmayı başardığını ve 172 milyon 71 bin dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eti. Tanrıver, "Bölgemiz konum itibarıyla Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu pazarına kolay erişim imkanı sunuyor. Bölgemizin 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konumda olması bölge illerine Kafkaslar ve Orta Doğu pazarına erişim açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır." dedi.

Tanrıver, dünya ekonomisinde daralmanın devam ettiği ve bölgesel sıkıntıların sürdüğü bu koşullarda, Birlik üyesi ihracatçıların tüm zorluklara rağmen yoğun emeklerle temmuz ayında rekor ihracat artışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.