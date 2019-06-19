Doğu'da ihracat artıyor

Geçen yıl mayıs ayında 123 milyon dolarlık sanayi, 22 milyon dolarlık tarım, 7 milyon 676 bin dolarlık da madencilik sektöründen ürün satan DAİB üyesi firmalar, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 32'lik artışla 29 milyon dolarlık, sanayide yüzde 19'luk artışla 148 milyon dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 17,51'lik artışla 9 milyon 20 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Mayıs ayında DAİB'in ihracatının en fazla arttığı sektörler tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

DAİB üyesi firmaların mayıs ayı toplam ihracatı 186 milyon 993 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.

Birliğin mayıs ayındaki dış satımının büyük çoğunluğu olan 148 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda DAİB'in mayıs ayındaki ihracatında ilk sırayı 29 milyon 415 bin dolar ile makine, 24 milyon 710 bin dolar ile kimya ve 21 milyon 561 bin dolar ile hazır giyim sektörleri izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de aynı ayda 12 milyon 905 bin dolarlık ihracat yapıldı.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise söz konusu ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 454 bin dolarlık, yaş meyve ve sebzeden 5 milyon 526 bin dolarlık, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 482 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- En fazla ihracat Irak'a

Birliğin mayıs ayı ihracatında ülke bazında ilk sırada Irak yer aldı.

Söz konusu ayda Irak'a 37 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 13 milyon 577 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 11 milyon dolar ile Almanya, 9 milyon 895 bin dolar ile İran takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 arttığını belirterek,186 milyon 993 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.