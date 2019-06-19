FİNANS

Doğu'da ihracat artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

DAİB'e üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara ulaştı - DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: - "İhracatımız arttıkça ülkemizin ekonomisi de bizler de rahatlıyoruz. Krizlerde en hızlı çözümü ihracatla buluyoruz. Birliğimizin ihracatındaki artışı bizi ve ihracatçılarımızı sevindirdi. Yıl sonunda kadar ihracattaki artışımız devam edecek"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB üyesi firmaların mayıs ayı toplam ihracatı 186 milyon 993 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında DAİB'in ihracatının en fazla arttığı sektörler tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

Geçen yıl mayıs ayında 123 milyon dolarlık sanayi, 22 milyon dolarlık tarım, 7 milyon 676 bin dolarlık da madencilik sektöründen ürün satan DAİB üyesi firmalar, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 32'lik artışla 29 milyon dolarlık, sanayide yüzde 19'luk artışla 148 milyon dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 17,51'lik artışla 9 milyon 20 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Birliğin mayıs ayındaki dış satımının büyük çoğunluğu olan 148 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda DAİB'in mayıs ayındaki ihracatında ilk sırayı 29 milyon 415 bin dolar ile makine, 24 milyon 710 bin dolar ile kimya ve 21 milyon 561 bin dolar ile hazır giyim sektörleri izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de aynı ayda 12 milyon 905 bin dolarlık ihracat yapıldı.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise söz konusu ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 454 bin dolarlık, yaş meyve ve sebzeden 5 milyon 526 bin dolarlık, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 482 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- En fazla ihracat Irak'a

Birliğin mayıs ayı ihracatında ülke bazında ilk sırada Irak yer aldı.

Söz konusu ayda Irak'a 37 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 13 milyon 577 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 11 milyon dolar ile Almanya, 9 milyon 895 bin dolar ile İran takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 arttığını belirterek,186 milyon 993 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

DAİB yönetimine geldiği süreçten itibaren bölgede ciddi çalışmalar ve program yaptıklarını anlatan Tanrıver, bu çalışmaların neticesini de yavaş yavaş görmeye başladıklarını ifade etti.

- "İhracattaki artışımız devam edecek"

Tanrıver, amaçlarının bölgede ihracatı artırmak olduğuna işaret ederek, "İhracatımız arttıkça ülkemizin ekonomisi de bizler de rahatlıyoruz. Krizlerde en hızlı çözümü ihracatla buluyoruz. Birliğimizin ihracatındaki artışı bizi ve ihracatçılarımızı sevindirdi. Yıl sonunda kadar ihracattaki artışımız devam edecek." dedi.

Doğu Anadolu'nun ihracattaki hak ettiği yere yakın zamanda geleceğini bildiren Tanrıver, Birliğin bağlı bulunduğu illerdeki komşu ülkeler ciddi iş birliği yaptığını aktardı.

Tanrıver, Erzurum ve doğu illerindeki bütün iş adamlarını ihracatçı yapmayı istediklerini belirterek, "Tek isteğimiz iş adamlarımız ülkemize güvensin, ellerindeki birikimleri yatırıma ve üretime dönüştürsün. Üretirsek ihracatı her zaman yaparız. Mayıs ayında Erzurum'da 6 firmamız ilk defa ihracatla tanıştı, bu bizin için çok önemli." diye konuştu.

Birliğin mayıs ayında en çok Irak'a ihracat yaptığını dile getiren Tanrıver, söz konusu ayda en fazla ihracat artışının tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinden yapıldığını vurguladı.

- Kambiyo vergisi muafiyeti
ihracatçıları sevindirdi

Resmi Gazete'de yayımlanan sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmaması haberine sevindiklerini anlatan Tanrıver, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ihracatçılar olarak Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) her gün bu konuyu gündeme getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenlemeyi katıldığı TİM 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde duyurmuştu. 18 Haziran itibarıyla binde 1'lik vergi ihracatçılardan kalktı. Bizim için bu durum ciddi avantaj oldu. Az da olsa ihracatçımızın üzerindeki bu külfeti kaldırdık. Çözüm odaklı ihracatçılarımızın sorunlarını TİM'e bildirip çözüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
DAİB erzurum ihracat mayıs

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