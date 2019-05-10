Doğuda ihracat nisan ayında artışa geçti

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca nisan ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,66 artarak 148 milyon 543 dolara çıktı. AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, nisan ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. DAİB üyesi firmaların nisan ayı ihracatı 148 milyon 543 bin dolar, ocak-nisan ayı toplam ihracatı ise 581 milyon 210 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında DAİB'in ihracatının en fazla arttığı sektörler tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu. Geçen yıl nisan ayında 115 milyon dolarlık sanayi ürünü, 21 milyon dolarlık tarım ürünü, 6 milyon 962 bin dolarlık da madencilik sektöründen ürün satan DAİB üyeleri, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 7,18'lik artışla 22 milyon dolarlık, madencilik sektöründe 7,25'lik artışla 7 milyon 467 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı KRİPTOPARA

Birliğin nisan ayındaki dış satımının 118 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Bu kapsamda DAİB'in nisan ayındaki ihracatında ilk sırayı 19 milyon 695 bin dolar ile makine, 19 milyon 47 bin dolar ile kimya, 19 milyon dolar ile hazır giyim, 14 milyon 923 milyon dolarla otomotiv sektörü izledi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de aynı ayda 10 milyon 900 bin dolarlık ihracat yapıldı. - En faza ihracat Irak'a Birliğin ihracatında ülke bazında ilk sırada Irak yer aldı. Söz konusu ayda Irak'a 36 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 9 milyon 483 bin dolar ile Almanya, 9 milyon 312 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 6 milyon dolar ile İran takip etti. DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında 154 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Ramazan ayının tüm İslam alemi ve ihracatçı ailesine hayırlara vesile olmasını dileyen Tanrıver, "DAİB olarak nisan ayını önceki yılın nisan ayına göre yüzde 3,66'lık artışla kapatarak 148 milyon 543 bin dolarlık ihracat yaptık. İhracatımızı sonraki aylarda daha da çoğaltacağız. Hamdolsun ihracatta ciddi ivme kazanmaya başladık. Bu artış bizi ve ihracatçımızı sevindirdi." dedi.