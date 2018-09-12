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Doğu'da ihracatçılara "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri"

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır ve Ardahan'da ihracatçılara "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" verilecek - DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver: - "Seminerlerde, ihracatta sağlanan devlet yardımları, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, ülke masaları, Rusya-İran pazarına ihraç imkanları ve iş dünyası için ticari bilgiye erişim konuları işlenecek. İhracatçının ihtiyaç duyduğu konular hakkında yeni düzenlemeler ve işleyişleri hakkında Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından ayrıntılı bilgi verilecek"

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğince Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır ve Ardahan'da ihracatçılara "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenleneceği bildirildi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara yönelik 17-20 Eylül tarihlerinde DAİB ve Ticaret Sanayi Odaları işbirliğiyle Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır ve Ardahan'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığının firmaların daha fazla ihracat yapmasına katkı sunmak amacıyla "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlediğini aktaran Tanırver, açıklamasında, "İhracatçıları yakından ilgilendiren seminerlerde finansmanla ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Bu bilgilendirme toplantılarını çok değerli buluyoruz. Birlik olarak 17 ili temsil ediyoruz, geniş bir coğrafyamız var. Gittiğimiz yerlerde eğitim programları yaparak firmalarımıza teşvikler hakkında bilgiler sunuyoruz. Amacımız firmalarımızı daha da bilinçlendirip, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğu hakkında bilgilendirmek ve mevcut olan teşviklerden faydalanmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Tanrıver, üyelere ihracat alanındaki bütün gelişimleri ve yeni uygulamaları duyurabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Söz konusu seminer ve toplantılardaki sunumlarla kaynaklara erişim konusunda da ihracatçılara doğru bilgilendirmelerin yapılacağını vurgulayan Tanırver, seminerlerin ihracatçı firmalar açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Tanrıver, şunları kaydetti:

"Seminerlerde, ihracatta sağlanan devlet yardımları, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, ülke masaları, Rusya-İran pazarına ihraç imkanları ve iş dünyası için ticari bilgiye erişim konuları işlenecek. İhracatçının ihtiyaç duyduğu konular hakkında yeni düzenlemeler ve işleyişleri hakkında Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından ayrıntılı bilgi verilecek."

Tanrıver, seminerlere katılmak isteyenlerin başvurularını "http://www.daib.org.tr/sayfa-12-egitimseminer-basvurusu" internet adresinden yapabileceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seminerlerimiz 17 Eylül Pazartesi günü Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 13.00-17.30 'da, 18 Eylül Salı günü Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 13.00-17.30'da, 19 Eylül Çarşamba Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 09.00-13.30'da, 20 Eylül Perşembe Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu 09.00-13.30'da gerçekleşecek."

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"Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver erzurum ihracatçı seminer

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