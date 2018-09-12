Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) ile Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğince Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır ve Ardahan'da ihracatçılara "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenleneceği bildirildi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara yönelik 17-20 Eylül tarihlerinde DAİB ve Ticaret Sanayi Odaları işbirliğiyle Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır ve Ardahan'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığının firmaların daha fazla ihracat yapmasına katkı sunmak amacıyla "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlediğini aktaran Tanırver, açıklamasında, "İhracatçıları yakından ilgilendiren seminerlerde finansmanla ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Bu bilgilendirme toplantılarını çok değerli buluyoruz. Birlik olarak 17 ili temsil ediyoruz, geniş bir coğrafyamız var. Gittiğimiz yerlerde eğitim programları yaparak firmalarımıza teşvikler hakkında bilgiler sunuyoruz. Amacımız firmalarımızı daha da bilinçlendirip, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğu hakkında bilgilendirmek ve mevcut olan teşviklerden faydalanmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.