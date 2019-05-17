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Doğum istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Toplam doğurganlık hızının geçen yıl en yüksek gerçekleştiği il 4,13 çocukla Şanlıurfa oldu - Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak belirlendi

Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2018 yılında en yüksek gerçekleştiği il 4,13 çocukla Şanlıurfa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 4,13 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3,60 çocukla Şırnak, 3,26 çocukla Ağrı ve 3,23 çocukla Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,30 çocukla Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocukla Kütahya, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı, 2013 yılında binde 130 iken 2018'de binde 128 olarak kaydedildi. Diğer bir ifadeyle 2018'de 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 128 doğum düştü.

- Adölesan doğurganlık hızı azaldı

Türkiye'de 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2013'te binde 29 iken 2018'de binde 19'a geriledi.

Kaba doğum hızı 2017'de binde 16,10 iken, 2018'de binde 15,30 oldu. Diğer bir ifadeyle 2017'de bin nüfus başına 16,10 doğum düşerken, bu oran geçen yıl 15,30 doğum olarak hesaplandı.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 31,30 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili, binde 27,20 ile Şırnak, binde 25,70 ile Muş ve binde 25,30 ile Ağrı izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu iller ise binde 9,50 ile Edirne, binde 9,70 ile Zonguldak, binde 9,90 ile Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Bartın ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

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