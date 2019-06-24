FİNANS

"Doğu'nun Çukurovası'nda kayısı hasadı yüz güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de kayısının yoğun üretildiği ve "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da kayısı hasadı başladı -Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu: - "Iğdır'da 2019 yılı kayısı rekoltesi beklentisi yaklaşık 36 bin ton"

"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da hasadına başlanılan kayısı, hem fiyatı hem de verimi açısından çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de kayısının yoğun üretildiği kentin merkezine bağlı bahçelerin yanı sıra ilçeler ve köylerde bulunan bağlarda "ordubat", "teberze", "ağerik" ve "şalak" cinsi kayısı üreten çiftçiler, yeni sezon hasadına başladı.

Çiftçiler, ürünlerini yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehrin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya pazarlarında da satışa sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı üretim alanlarından olan Iğdır'da yöresel ismiyle "şalak" olarak bilinen kayısının şehrin sembollerinden olduğunu söyledi.

Patenti alınan bu ürünün tadı ve aromasının çok farklı olduğunu anlatan Yolcu, şalak kayısısının yurttaki kayısılar arasında aranan tat olduğunu söyledi.

Yolcu, bu hasat döneminde şalak kayısısı başta olmak üzere verimin iyi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Iğdır'da 2019 yılı kayısı rekoltesi beklentisi yaklaşık 36 bin tondur. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yüzü gülsün diye emek sarf ediyoruz. Bu emeklerin karşılığını da en iyi şekilde gördüğümüz an ise çiftçilerimizin ürünlerini hak ettiği değerden satabildikleri andır. Hasat yapmakta olan bütün çiftçilerimize bereketli ürün ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

Üreticilerden Necmettin Karacay da bu sezon kayısı veriminin yüksek olduğuna işaret ederek, kayısı hasadının güzel geçtiğini söyledi.

Kentin yüksek kesimlerinde soğuktan dolayı kayısı veriminin düşük olduğuna değinen Karacay, "Yüksek kesimlerde kayısı az ama kent genelinde soğuktan etkilenmeyen kayısı çok kaliteli ve verimli. Bu yüzden kayısı iyi para ediyor. Hasada başladık, bu yıl satışımız da iyi oldu, çok memnunuz." diye konuştu.

Üreticilerin bahçelerinden ücretini ödeyerek hasat edilmemiş kayısısını alan Mehmet Sıddık Özmen de 25 yıldır kayısı toplama ve satış işi yaptığını anlatarak, "Ben yıllardır Iğdır'dan Rusya'ya, Azerbaycan'a, İran'a kayısı gönderiyorum. Bu yıl kayısı kilosu 3.5 liradan alıcı buluyor. Bu yıl kayısının verimi çok iyi, benimle 15 tarım işçisi de bundan ekmek yiyor. Çok şükür bu yıl durum çok iyi ve emeğimizin karşılığını alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
hasat ığdır Kayısı

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