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Doğunun organik meyveleri Avrupa pazarında

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

Erzincan ve çevresinde yetiştirilen organik meyveler, işlendikten sonra meyve suyu, bebek püresi ve bebek maması yapılmak üzere AB ülkeleri, ABD, Japonya, Ukrayna ve Rusya'ya gönderiliyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin: - "İlimizin ve çevre illerin bahçelerinden elde edilen organik ürünler, burada işlenerek yurt dışına pazarlanıyor ve en çok aranan ürünler listesinde bulunuyor"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan ve çevresinde yetiştirilen organik meyveler, işlendikten sonra meyve suyu, bebek püresi ve bebek maması yapılmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD, Japonya, Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Erzincan'da Organik Tarımı Geliştirme Projesi"nin olumlu sonuçları alınmaya başlandı.

Proje kapsamında desteklenen ve organik tarım yapan çiftçilerin yetiştirdiği meyveler, büyük emekle bahçelerden toplanarak işlenmek üzere kentteki fabrikaya gönderiliyor.

Fabrikada çeşitli işlemlerden geçirilen meyveler, özel varillere yerleştirilerek bebek beslenmesi başta olmak üzere birçok alanda kullanım için AB ülkeleri, ABD, Japonya, Ukrayna ve Rusya'ya satılıyor.

- 5 bin dekar alanda 3 bin 500 ton üretim

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, bölgenin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Birçok ilçe ve köyde anlaşmalı çiftçilerin bulunduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlimizde son yıllarda özellikle organik tarım bahçelerini geliştirme adına çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu faaliyetler sonucunda elma, kiraz, vişne ve zerdali, yerli kayısı ve dut olmak üzere birçok çeşitte şu an 5 bin dekar alanda yaklaşık 3 bin 500 ton üretime ulaşmış bulunuyoruz. Tabii bunu daha da yüksek seviyelere ulaştırmak istiyoruz. Organik tarım son yıllarda ivme kazanan bir sektör. Biz de meyve bahçelerimizle bu alanda etkin olmak istiyoruz."

- "En çok aranan ürünler listesinde"

Şahin, başta elma ve zerdali olmak üzere kentte yetiştirilen organik meyvelerin yurt dışına ihraç edildiğini dile getirdi.

Ürünlerin ABD, Japonya, Ukrayna ve Rusya ile AB ülkelerine gönderildiğini belirten Şahin, "İlimizin bahçelerinden ve çevre illerin bahçelerinden elde edilen organik ürünler, burada işlenerek yurt dışına pazarlanıyor ve en çok aranan ürünler listesinde bulunuyor. Birçok ünlü marka ham maddesini Erzincan ve çevre illerden sağlıyor." dedi.

Meyvelerin işlendiği Tunay Gıda Fabrikasının Genel Müdürü Gonca Kırtıloğlu Demir de fabrikanın dünyanın lider firmalarına ihracat yaptığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Elma Erzincan organik Tunay Gıda

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