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Doğu'nun temmuz ihracatı sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin sorumluluk alanındaki 17 ilden temmuz ayında 144 milyon 276 bin dolarlık ihracat yapıldı - DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver: - "Ülkemizin 2023 hedeflerine DAİB olarak ciddi katkı vereceğiz. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Temmuz ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 2,63 arttı. Ülke genelindeki ihracat artışına göre bu kısmi artış bizi ve ihracatçı üyelerimizi sevindirdi" - "Dövizin yükselmesi her zaman ihracatçı açısından olumlu etken ve ciddi fırsat. Şu an ülkeleri belirleyip ürünlerimizi satmanın tam zamanı"

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca temmuz ayında 144 milyon 276 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB üyelerinin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,63'lük artışa 144 milyon 276 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın en fazla arttığı alanlar tarım ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

Geçen yıl temmuzda 17 milyon 33 bin dolarlık tarım ürünü ihracatı yapan DAİB üyeleri, 2018 yılının aynı ayında yüzde 32 artışla 22 milyon 600 bin dolarlık dış satıma imza attı. Sanayi ürünleri ihracatı 115 milyon 323 bin dolar, madencilik sektörü ürünleri ihracatı ise 6 milyon 353 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde 19 milyon 168 bin dolarlık kimya ürünü, 15,9 milyon dolarlık makine, 15,3 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 13 milyon 206 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı.
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- En fazla ihracat Şırnak'tan, en çok artış Siirt'ten

İhracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, söz konusu ayda en çok ihracat 24 milyon dolarla Şırnak'tan yapıldı. Bu ili 6,8 milyon dolarla Iğdır, 3,8 milyon dolarla Elazığ, 2,2 milyon dolarla Siirt, 1,5 milyon dolarla Batman, 1,4 milyon dolarla Erzurum izledi.

Birliğe bağlı 17 il içinde bu dönemde ihracatını en fazla artıran Siirt oldu. Siirt'in temmuz ihracatı yüzde 173 arttı.

Ülke bazında değerlendirildiğinde DAİB'in temmuz ayı ihracatında 38 milyon dolarla ilk sırayı Irak aldı. Irak'ı 10,3 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 6,8 milyon dolarla İran, 6,6 milyon dolarla Almanya takip etti.

- "İhracatın ayağa kalkacağı ortamdayız"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 171 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

İhracatçı bir aileden geldiğini ifade eden Tanrıver, "Birliğe bağlı 17 ilde ihracat bayrağını daha yükseklere taşımak için göreve geldik. DAİB, 4 Mart 1937 yılında Türkiye'nin ilk ihracatçılar birliği olarak kurulmuş ve bu vesileyle Doğu'nun da dünyaya açılan kapısı olmuş. Amacımız o günleri tekrar canlandırmak." dedi.

Tanrıver, üretim olmadan ihracatın olmayacağına işaret ederek, bölgede üretici sayısını artırarak ihracatı kalıcı hale getirmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Birlik olarak gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Tanrıver, "Ülkemizin 2023 hedeflerine DAİB olarak ciddi katkı vereceğiz. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Temmuz ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 2,63 arttı. Ülke genelindeki ihracat artışına göre bu kısmi artış bizi ve ihracatçı üyelerimizi sevindirdi." diye konuştu.

Dolardaki artışa değinen Tanrıver, bu durumun ihracatçının lehine olduğunu belirterek, "Dövizin yükselmesi her zaman ihracatçı açısından olumlu etken ve ciddi fırsat. Çünkü Türkiye'de üretip yurt dışına sattığınızda ülkeye döviz getirisi oluyor. Şimdi ihracatın tam ayağa kalkacağı, kurların çok iyi olacağı ortamdayız. Şu an ülkeleri belirleyip ürünlerimizi satmanın tam zamanı." değerlendirmesine bulundu.

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