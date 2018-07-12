FİNANS

Doğuş Grubu'ndan Garanti hisseleriyle ilgili açıklama:

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

"Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı yüzde 0,05'tir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir" - "Son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür" - "Üstelik refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır"

İSTANBUL (AA) - Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada, Garanti Bankası'nda bulunan yüzde 0,05'lik sembolik hisselerden herhangi bir satış gerçekleştirilmediği belirtilerek, "Son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür." ifadesine yer verildi.

Gruptan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı paylaşımlarda, Garanti Bankası hisselerindeki sert düşüşün, Ferit Faik Şahenk'in ve dolayısıyla Doğuş Grubu'nun Garanti nezdindeki hisselerinin satışına bağlı olduğu yorumları yapıldığı aktarıldı.

Bu yorumların, refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlandığı kaydedilen açıklamada, bu iddiaların tamamının maksatlı ve gerçeklere aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Mart 2017'de BBVA'ye Garanti Bankası'nın yüzde 9,95 oranındaki hissesinin satışından sonra, grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı yüzde 0,05'tir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Bu miktarın dışında, grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür. Dolayısıyla, son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür.

Üstelik refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır. Paylaşımların sebebi ve niyeti gayet iyi bilinmekte olduğundan belirtilen bu hususlara bağlı olarak, bunu yapanlar hakkında hukuki ve cezai yönden her türlü takibata başlanılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş Grubu garanti bankası

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