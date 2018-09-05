Doğuş GYO, Gebze Center AVM'deki kiracılarına avroyu sabitledi

İSTANBUL (AA) - Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (DGGYO), Gebze Center AVM'deki kiracıları için eylül ayında avroyu 5,54'e sabitledi.

DGGYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yönetim Kurulunun Hüsnü Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şirket portföyünde yer alan "Gebze Center AVM" isimli gayrimenkulde mevcut kiracıların ödemekte olduğu avro bazlı Türk lirası karşılığı kira bedelleri için 01-30 Eylül dönemine münhasır olarak, kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal piyasalarda görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle 1 avro kurunun ağırlıklı ortalamasının 5,54 Türk lirası olacak şekilde belirlenmesine, bu durumun kiracılara bir aylık bir döneme münhasır olacağının geleceğe dönük genel bir uygulama ve kabul şeklinde olmayacağı hususunun yazılı olarak bildirilmesine karar verildiği belirtildi.

