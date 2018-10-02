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Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile distribütörlük anlaşmasını güncelledi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: - "Doğuş Otomotiv, Volkswagen dünyasındaki en başarılı distribütörlerin başında geliyor. Bu başarımızın temelinde Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın ve müşterilerimizin büyük desteği bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grubu'nun 25 yıla yaklaşan distribütörlük anlaşması, grubun dijitalleşme temelinde başlattığı yeni gelişim stratejisi kapsamında güncellendi.

Doğuş Otomotiv açıklamasına göre, Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grubu'nun 25 yıla yaklaşan distribütörlük anlaşması, Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ile Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann'ın imzalarıyla güncellendi.

Almanya’nın Wolfsburg kentinde gerçekleşen törende imzalan anlaşma, Volkswagen Grubu’nun başta dijitalleşme olmak üzere gelecekte dünya genelinde geliştireceği yeni hizmet ve ürünlerin, Türkiye’deki hızlı ve tam uyumla kullanıcılara ulaşmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkswagen Binek Araç Satış, Pazarlama ve Satış Sonrasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann, distribütörlük anlaşmasının özellikle bir süre kısıtı olmadan güncellendiğini, bunun da Volkswagen Grubu’nun dünya genelindeki en büyük distribütörlerinden olan Doğuş Otomotiv’e duyduğu güvenin ve iki kurum arasında yıllara dayanan güçlü birlikteliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

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- "Sunduğumuz hizmetin kalitesini ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız"

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, güncellenen anlaşma ile birlikte, Doğuş Otomotiv olarak faaliyete başladıkları 1994 yılından bu yana, her yıl daha da güçlenen yetkili satıcı ve servis teşkilatı ile çağdaş teknolojileri ve çözümleri kullanarak Türkiye'de müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini daha da ileriye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Doğuş Otomotiv’in Volkswagen dünyasındaki en başarılı distribütörlerin başında geldiğini belirten Bilaloğlu, "Bu başarımızın temelinde Türkiye genelindeki yetkili satıcılarımızın ve müşterilerimizin büyük desteği bulunuyor. Bizlere destekleri nedeniyle, teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güncellenen anlaşma, Nisan 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Anlaşma, Volkswagen Grubu’nun dijital çözümlerinin Doğuş Otomotiv’in Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servislerinde uygulamaya alınmasından, gelecekte sunulacak dijital ürünlerin Türkiye’de kullanıcılar ile buluşmasına kadar birçok alanı kapsıyor.

Açıklamada törene, Volkswagen Binek Araç Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Peter Meiwald ve Volkswagen Binek Araç Uluslararası Satış Direktörü Achim Schaible'nin de katıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
distribütörlük anlaşması Doğuş Otomotiv Volkswagen

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