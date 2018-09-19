FİNANS

"Dolar arttı diye fiyat artırımına gitmedik"

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık: - "Dolar arttı diye fiyat artırımına gitmedik. Araç almak isteyen vatandaşlarımız oto galerici sitelerini gezsinler. Burada ihtiyaçlara cevap verecek uygun fiyata araçlar mevcut" - "Ticaret olsun, sektör dönsün diye kar marjlarımızı bile aşağı çektik. Şu anda oto kooperatiflerindeki fiyatlar cazip"

CEM ŞAN - Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Dolar arttı diye fiyat artırımına gitmedik. Araç almak isteyen vatandaşlarımız oto galerici sitelerini gezsinler. Burada ihtiyaçlara cevap verecek uygun fiyata araçlar mevcut." dedi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde dolar ve avrodaki artışın ekonomik bir gerekçesinin bulunmadığını, galerici esnafı olarak bu durumun farkında olduklarını belirterek, kur artışlarına kulaklarını tıkayarak piyasayı döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kura endeksli ticaret yapmadıklarını vurgulayan Yanık, "Yapmamak için de elimizden gelen bütün direnci sergileyeceğiz. Sıfır araç satan bayilerin de kurdaki bu dalgalanmaya direndiğini duyuyoruz ancak kurlardaki değişikliklerden dolayı ithal sıfır araçların fiyatlarında değişiklik olabilir." diye konuştu.

Yanık, sıfır araçlarda en düşük fiyatın 90 bin liraya kadar çıktığına dikkati çekerek, "Araç almak isteyenlerin ikinci el piyasasına göz atmalarını istiyoruz. Çok temiz, kilometresi düşük, bakımları yapılmış ve müşterinin ihtiyacına cevap verecek araçlarımız fazlasıyla mevcut. İkinci el piyasasına göz atmadan sıfır araçlara yönelmenin bir anlamı yok. Çünkü elimizde halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak güzel, temiz ve düzgün araç var." ifadelerini kullandı.

- "Oto kooperatiflerindeki fiyatlar cazip"

Galerici esnafının hareketliliği sağlamak için mücadele ettiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Dolar arttı diye fiyat artırımına gitmedik. Araç almak isteyen vatandaşlarımız oto galerici sitelerini gezsinler. Burada ihtiyaçlara cevap verecek uygun fiyata araçlar mevcut. Kilometre ve yaş açısından sıfır ayarında araçlarımız mevcut. Bunları görmeden sıfır bayilerine araç almaya gitmesinler. Dik durmak için elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Ticaret olsun, sektör dönsün diye kar marjlarımızı bile aşağı çektik. Şu anda oto kooperatiflerindeki fiyatlar cazip."

Yanık, internet üzerinden satışa sunulan araçların fiyatlarının fahiş olduğunu, vatandaşların sanal ortamdaki fiyatlara aldanmaması gerektiğini ifade etti.
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- "Fırsat bu fırsat"

İkinci el piyasasında en çok otomatik vitesli araçların ilgi gördüğünü aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Otomatik araçlarda da en çok küçük araçlar tercih ediliyor. Fiyat aralığı açısından bakıldığında özellikle 70 bin liraya kadar olan otomatik araçlar revaçta. Gelen taleplerin çoğunluğu kadınlara yönelik. Kadın sürücülerin otomatik ve 60-70 bin lira civarında olan araçlara talebi artmakta. 1,3-1,6 motor araçlar da ciddi anlamda talep görüyor."

Yanık, "Fırsat bu fırsat. Dolar, avro aldı başını gidiyor ama ikinci el piyasası bu duruma şu anda gayet temkinli yaklaşmakta. İhtiyacı olanların bir an önce araç almalarını tavsiye ederiz. Eğer dolar, avro böyle giderse biz de fiyatlara zam yapmak zorunda kalacağız." dedi.

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Araç Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ikinci el otomobil sıfır

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