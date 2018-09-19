CEM ŞAN - Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Dolar arttı diye fiyat artırımına gitmedik. Araç almak isteyen vatandaşlarımız oto galerici sitelerini gezsinler. Burada ihtiyaçlara cevap verecek uygun fiyata araçlar mevcut." dedi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde dolar ve avrodaki artışın ekonomik bir gerekçesinin bulunmadığını, galerici esnafı olarak bu durumun farkında olduklarını belirterek, kur artışlarına kulaklarını tıkayarak piyasayı döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kura endeksli ticaret yapmadıklarını vurgulayan Yanık, "Yapmamak için de elimizden gelen bütün direnci sergileyeceğiz. Sıfır araç satan bayilerin de kurdaki bu dalgalanmaya direndiğini duyuyoruz ancak kurlardaki değişikliklerden dolayı ithal sıfır araçların fiyatlarında değişiklik olabilir." diye konuştu.

Yanık, sıfır araçlarda en düşük fiyatın 90 bin liraya kadar çıktığına dikkati çekerek, "Araç almak isteyenlerin ikinci el piyasasına göz atmalarını istiyoruz. Çok temiz, kilometresi düşük, bakımları yapılmış ve müşterinin ihtiyacına cevap verecek araçlarımız fazlasıyla mevcut. İkinci el piyasasına göz atmadan sıfır araçlara yönelmenin bir anlamı yok. Çünkü elimizde halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak güzel, temiz ve düzgün araç var." ifadelerini kullandı.