FİNANS

"(Dolar düştü) diye Türkiye'deki ekonomik kriz bitmiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 12:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "(Dolar düştü) diye Türkiye'deki ekonomik kriz bitmiyor. Üretim yapabilmek için ithalat yapmak zorundayız ama para olmadığı için ithalat yapamıyoruz, o yüzden de döviz talebi yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "(Dolar düştü) diye Türkiye'deki ekonomik kriz bitmiyor. Üretim yapabilmek için ithalat yapmak zorundayız ama para olmadığı için ithalat yapamıyoruz, o yüzden de döviz talebi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde döviz kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle hükümetin ekonomide iyimser bir hava varmış algısı yaymaya çalıştığını öne sürdü.

"(Dolar düştü) diye Türkiye'deki ekonomik kriz bitmiyor" ifadesini kullanan Erdoğdu, şu görüşleri savundu:

"Üretim yapabilmek için ithalat yapmak zorundayız ama para olmadığı için ithalat yapamıyoruz, o yüzden de döviz talebi yok. Ayrıca Türk Lirasına fahiş faiz var. Dünya ortalamasının 5-6 katı, yüzde 24 faiz ödüyoruz. İnsanlar elindeki parayı alıp faize koyuyor. Böylesi bir durumda, 'kur düştü, Türkiye iyiye gidiyor' demek meseleyi anlamamaktır. Hatta 'cari fazla veriyoruz, kriz bitti' demek cehalettir. Şu an üretim yapamıyoruz diye ithalat yapamıyoruz. Çünkü üretim kafa üstü düştü. İthalat olmadığı için de cari açıktaki makas daralıyor. Piyasada nakit yok, kimse kredi alamıyor. Şirketlerimiz gırtlağına kadar borçlu. Borcunu ödeyemiyor, daha da kötüsü umudunu yitirmiş, geleceği göremiyor. Kimse geleceğe dair umudu olmadığı için dövizini bozmuyor. Döviz tevdiat hesaplarında azalma yok ama Merkez Bankası rezervlerinde azalma var."

AK Parti'nin yerel seçimlerde başarılı olabilmek için piyasaya para pompalayacağı iddiasında bulunan Erdoğdu, "Para pompalamanın sonucu enflasyon artacak, hali hazırda bozuk olan mali istikrar daha da bozulacak." iddiasında bulundu.

Erdoğdu, ülkedeki kötüye gidişi durduracak tek şeyin CHP'nin büyükşehirlerde belediye başkanlıkları alması olduğunu savunarak, "Eğer yerel seçimleri alırsak, 2023'te cumhuriyetin, laik, sosyal demokrat cumhuriyetin yeniden kurulduğu bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdıDöviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı
TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyızTÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borç CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu döviz merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

'ABD ile yeni kriz her an patlak verebilir' iddiası

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Beyaz Saray açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes!

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Milyarlarca dolarlık kayıp! Çağrı yaptı

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Berat Albayrak'tan piyasalara önemli mesajlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Rüzgar enerjisiyle, 200 bin dekar alan sulanacak

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

Döviz kurundaki gerileme iş dünyasına olumlu yansıdı

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turan: Orta gelir ve orta eğitim tuzakları için seferberlik başlatmalıyız

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.