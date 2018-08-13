Dolar endeksi 14 ayın yükseğinde

İSTANBUL (AA) - ABD'de yükselişini sürdüren enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği beklentilerini artırırken, buna bağlı olarak dolar endeksinin de 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Doların, piyasa derinliği yüksek gelişmiş ülke para birimleri sepetine karşı değerini gösteren dolar endeksi, 96,52 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de son zamanlarda açıklanan makroekonomik veriler, ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif görünümü desteklerken, enflasyondaki yükselişin devam etmesi de Fed'in faiz artırımını ve bilanço küçültme adımlarını sürdüreceği beklentilerini destekledi.

Verilerin yanı sıra ticaret savaşına ilişkin açıklamalar ve siyasi gelişmeler de küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına ve faiz artırımlarına en yakın ülke konumundaki ABD'nin para birimine talebin artmasına neden oluyor.

Dolar endeksi, bu yılın nisan ayında 89 seviyelerinden başlattığı yükselişini, aralıklı da olsa yaklaşık 4 aydır devam ettirerek 96'nın üzerine çıktı.