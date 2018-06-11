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Dolar haftaya 4.50 liranın altında başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 09:43 | Son Güncelleme

Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında başladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Dolar yeni haftaya 4.50 liranın, euro da 5.30 liranın altında başladı.
Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımıyla politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesi, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun bankalardaki döviz varlığını liraya çevireceğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden sonra OHAL’in kaldırılabileceğini duyurmasının ardından dövizlerde başlayan gerileme sürüyor.
Erken saatlerde en düşük 4.4625 lirayı gören dolar 4.4865 liraya kadar yükseldikten sonra 4.48

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