"Dolar karşısında en fazla değer kazanan Türk lirası oldu"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Doların da avronun da yönünü düşüşe doğru çevirmiş olduk. Son bir hafta içerisinde de dolar karşısında, yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan Türk lirası oldu. Bu düşüş hızlanarak devam edecek." dedi.

Akpınar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" dileklerini ileten Tüfenkci, minibüs durağında hareket saatini bekleyen bir araçtaki yolcuların da yaklaşan Ramazan Bayram'nı tebrik etti.

Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde ekonomik anlamda bir operasyon yapıldığını söyledi.

Bu operasyonlara karşı kendilerinin de bir takım tedbirler aldıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Doların da avronun da yönünü düşüşe doğru çevirmiş olduk. Son bir hafta içerisinde de dolar karşısında, yabancı para birimleri içerisinde en fazla değer kazanan Türk lirası oldu. Bu düşüş hızlanarak devam edecek." diye konuştu.

Bülent Tüfenkci, bir takım güçlerin atağa geçerek operasyon yapabileceğine dikkati çekerek, aldıkları tedbirlerle buna müsaade etmeyeceklerini kaydetti.