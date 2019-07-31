FİNANS

Dolar/TL ne kadar? 31 Temmuz dolar kuru

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 07:48 | Son Güncelleme

Merkez Bankası enflasyon raporu ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararının beklendiği TL'de pozitif ayrışma devam etti. Dolar/TL yaklaşık dört ayın en düşük seviyesi olan 5.5530'a kadar gerilemişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.56 seviyesinde başladı.

Dolar/TL ne kadar? 31 Temmuz dolar kuru

Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon raporu ve verilecek mesajlar ile Fed’in bu akşamki toplantısına odaklanmış durumda. Fed’in para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Fed bu kararı alırsa, 10 yıldır ilk defa faiz indirmiş olacak.

Dolar/TL saat 06.54 itibarıyla 5.5551/5.5667’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bir bankacı, “Şu anda TL’yi olumsuz etkileyecek bir event beklenmiyor. S-400 konusu biraz soğudu, Ağustos ayında da PPK toplantısı olmayacak. Dolar/TL’de 5.58 seviyesi kalıcı kırılırsa 5.48-5.45 seviyeleri mümkün” ifadelerini kullanmıştı.

Beklentilerdeki iyileşme ve enflasyonda başlayan düşüşle birlikte TCMB geçen hafta 4.5 yıllık aranın ardından politika faizinde 425 baz puanlık indirime gitse de enflasyonda düşüş eğilimin süreceği dikkate alındığında TL hala yüksek reel getiriyi sunan EM’ler arasında yer alıyor.

Euro ise güne 4,21 TL seviyelerinden başladı.

(Reuters)

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