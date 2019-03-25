Dolarda son durum! İşte 25 Mart dolar kuru

Dolar yeni güne 5.67 TL seviyesinden başladı. Kur saat 08.00 sularında 5.60 TL'nin altına indi, hhemen ardından 5.57 TL'ye kadar indi.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5.40'lara kadar düşen Dolar/TL cuma gününe 5.4650 seviyesinden başlamış gün içinde 5.63 TL'ye kadar yükselmişti. Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.8449 TL'ye çıkan dolar/TL daha sonra 5.76'ya inmişti. TL'nin bir günlük değer kaybı ortalama yüzde 5'leri geçmişti.

GOLAN TEPELERİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe yol açarken, Almanya ve Fransa İmalat PMI'larının (Satın Alma Yöneticileri Endeksi beklentinin çok altında gelmesi ve Euro/dolar paritesindeki gerileme de kurdaki yükselişi tetiklemişti.

