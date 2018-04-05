Dolarda yeni tarihi rekor!

Dolar/TL kurunda hareketlilik devam ediyor. Kur yeni günde 4.0436 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Dolarda bir önceki rekor 4,0375 ile 23 Mart'ta kırılmıştı.

Bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinde başladı. Dolar/TL saat 12.01 itibarıyla 4.0424 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 4.9636 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9616 TL'de hareket ediyor.

Son birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL'de jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.