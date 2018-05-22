Dolardaki rekor tırmanışla altının gramı 193.7 liraya yükseldi

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Dolardaki rekor tırmanış, küresel piyasalarda düşen altın fiyatlarını da tetikledi. Küresel piyasalarda bir ons altın 1,290 dolar sınırına kadar çekilen altın, doların 4.66 liraya kadar yükselmesine bağlı olarak iç piyasada yükseldi.
Gram altın 193.7 liraya kadar çıkarken, çeyrek altın düne göre yüzde 1.78 artışla 316 liraya yükseldi.
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