FİNANS

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Dolar kuru yeni güne 4.93 TL seviyesinden başlarken, kur şu dakikalarda 4.98 TL seviyesindeki hareketi devam ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.75 TL'de bulunuyor. Piyasalar Fed'in faiz kararını takip edecek.

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolar, saat 19:10 itibariyle 5 TL'yi gördü. Euro kuru ise şu dakikalarda 5.8141 TL'de bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.53, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.

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