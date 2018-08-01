Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolar, saat 19:10 itibariyle 5 TL'yi gördü. Euro kuru ise şu dakikalarda 5.8141 TL'de bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.53, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.

