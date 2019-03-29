GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, döviz kurundaki spekülatif hamlelere işaret ederek, "Onlar tabii 'biz o tarihte şu fiyattan TL alırız' diye hesap ediyorlar, Merkez Bankası da orada TL'yi kısınca doları alacak TL'yi bulamadılar ve çöktüler. Halen şaşkınlar 'nasıl böyle bir hamle oldu' diye." dedi.

Nurettin Canikli, Doğankent ilçesi ziyaretinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kısa süre önce Londra piyasasında doları fırlatmak için iki ya da üç bankanın hamle yaptığını söyledi.

Bu bankaların doları yükseltmeye çalıştığını dile getiren Canikli, şöyle devam etti:

"Ama onun için Türk Lirası bulmaları gerekiyor, normalde Türk Lirası sağlanıyor onlara. Türk Lirası dünyanın tüm piyasalarında alınıp satılıyor çünkü kredibil bir para, geçerliliği var çünkü. Biz burada uyurken Asya piyasalarında, Amerika piyasalarında Türk Lirası el değiştirebiliyor, satılabiliyor dünyanın her yerinde, o güçlü yapısından kaynaklanıyor."

Canikli, doların bir süre önce 5,85'lere yükseldiğine işaret ederek, "Merkez Bankamız da ekonomi yönetimimiz de onların bu hamlesine muhteşem bir cevap veriyor gerçekten. Onlar tabii 'biz o tarihte şu fiyattan TL alırız' diye hesap ediyorlar, Merkez Bankası da orada TL'yi kısınca doları alacak TL'yi bulamadılar ve çöktüler. Halen şaşkınlar 'nasıl böyle bir hamle oldu' diye." değerlendirmesinde bulundu.